#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Η περιοχή της Αχαΐας, που «έπιασε» σήμερα μια από τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην χώρα την Παρασκευή 05/09, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Πελοπόννησο να φτάνει τους 36 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας (36.3 °C) και ακολούθησαν το Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας (35.8 °C) και το Παρανέστι Δράμας (35.5 °C).

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 °C σε 291 από τους 546 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~53%) και τους 35 °C σε 5 σταθμούς. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 29.7 °C.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καιρός Θερμοκρασία

Ειδήσεις