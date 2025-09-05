Ιθάκη: Σύγκρουση ιστιοφόρου με τουριστικό σκάφος κοντά στην νησίδα Αρκούδι

Το μεσημέρι της Πέμπτης (5/9) σημειώθηκε σύγκρουση ανάμεσα σε ένα ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Φινλανδίας, στο οποίο επέβαιναν τρεις πολίτες από τη Φινλανδία, και ένα επιβατηγό-τουριστικό σκάφος με τέσσερις επιβάτες από το Ισραήλ, στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νησίδα Αρκούδι, βορειοδυτικά της Ιθάκης.

Η Λιμενική Αρχή Νυδρίου ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και στο σημείο κατευθύνθηκε ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο εντόπισε τα εμπλεκόμενα σκάφη να κινούνται με ίδια μέσα προς το λιμάνι του Νυδρίου και τα συνόδευσε μέχρι τον ασφαλή κατάπλου τους. Από τη σύγκρουση δεν καταγράφηκε τραυματισμός, ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου του Λιμεναρχείου Λευκάδας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, εκδόθηκε απόφαση απαγόρευσης απόπλου και για τα δύο σκάφη, έως ότου ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των ζημιών και κατατεθούν τα απαραίτητα βεβαιωτικά αξιοπλοΐας.