Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ιθάκη: Σύγκρουση ιστιοφόρου με τουριστικό σκάφος κοντά στην νησίδα Αρκούδι

Ιθάκη: Σύγκρουση ιστιοφόρου με τουριστικ...

Από τη σύγκρουση δεν καταγράφηκε τραυματισμός

Το μεσημέρι της Πέμπτης (5/9) σημειώθηκε σύγκρουση ανάμεσα σε ένα ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Φινλανδίας, στο οποίο επέβαιναν τρεις πολίτες από τη Φινλανδία, και ένα επιβατηγό-τουριστικό σκάφος με τέσσερις επιβάτες από το Ισραήλ, στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νησίδα Αρκούδι, βορειοδυτικά της Ιθάκης.

Η Λιμενική Αρχή Νυδρίου ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και στο σημείο κατευθύνθηκε ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο εντόπισε τα εμπλεκόμενα σκάφη να κινούνται με ίδια μέσα προς το λιμάνι του Νυδρίου και τα συνόδευσε μέχρι τον ασφαλή κατάπλου τους. Από τη σύγκρουση δεν καταγράφηκε τραυματισμός, ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου του Λιμεναρχείου Λευκάδας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, εκδόθηκε απόφαση απαγόρευσης απόπλου και για τα δύο σκάφη, έως ότου ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των ζημιών και κατατεθούν τα απαραίτητα βεβαιωτικά αξιοπλοΐας.

Ειδήσεις Τώρα

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν- Ποιοι αποκλείονται

Στο Ανθρωποκτονιών το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον θάνατο του Παναγιωτάκη- «Η ασφυξία η πιθανότερη αιτία»

Ξάνθη: «Θύμωσε που δεν είχα λεφτά»- Ο εφιάλτης της 79χρονης στα χέρια του 30χρονου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύγκρουση πλοίων Ιθάκη Λιμενικό

Ειδήσεις