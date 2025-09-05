Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν- Ποιοι αποκλείονται

Με τη νέα ρύθμιση του νόμου 5217/2025, θεσπίζεται ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ, η οποία θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο χωρίς αίτηση σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Ποιοι δικαιούνται

Το επίδομα καταβάλλεται σε συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ που λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (έως 14.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για άγαμους και 26.000 ευρώ για έγγαμους, ακίνητη περιουσία έως 200.000 ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα).

Δικαιούχοι είναι επίσης οι συνταξιούχοι αναπηρίας, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες με παροχές του ΟΠΕΚΑ, τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές, καθώς και οι ανάδοχοι γονείς παιδιών ενταγμένων σε ειδικά αναπηρικά προγράμματα. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο.

Ποιοι αποκλείονται

Δεν θα λάβουν το επίδομα όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 65 ετών, όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά», οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024, καθώς και όσοι βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης σύνταξης. Επιπλέον, αποκλείονται μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι ΚΕΑ, επιδόματος τέκνων και χήρες ή γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης του ποσού ή τροποποίησης των κριτηρίων, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι στο μέλλον.