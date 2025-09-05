Ξάνθη: «Θύμωσε που δεν είχα λεφτά»- Ο εφιάλτης της 79χρονης στα χέρια του 30χρονου

Ο ίδιος ο πατέρας δηλώνει πως ο γιος του ήταν μπλεγμένος με ναρκωτικά
Η 79χρονη από τη Σουηδία δυσκολεύεται ακόμη να πιστέψει τα όσα υπέστη στα χέρια ενός 30χρονου στην Ξάνθη, ακόμα και μετά την απελευθέρωσή της.
«Ναι, έχω κακοποιηθεί», είπε η γυναίκα η οποία επί 40 ημέρες ζούσε τον εφιάλτη από έναν νεαρό ο οποίος την έσπαγε στο ξύλο για της αποσπά χρήματα.
Ο 30χρόνος, που κατηγορείται για την κράτηση παρά την θέληση της, όπως λέει η όμηρος, είναι ένας απομονωμένος άνθρωπος. Ο πατέρας του σκιαγράφησε την εικόνα του. Όσα είπε θέτουν νέα τροπή την υπόθεση: «Ήταν μπέγμένος με ναρκωτικά».
Πατέρας: Δεν έχουμε επαφές κανά χρόνο και…Ήταν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά. Κατά διαστήματα δούλευε. Ήταν εξωτερικό. Στη Σουηδία. Κανά χρόνο. Άλλαζε δουλειές συχνά. Πριν δυο χρόνια ήταν στη Σουηδία και ένα χρόνο είναι που γύρισε στην Ελλάδα.
Δημοσιογράφος: Φίλους είχε; Παρέες;
Πατέρας: Αλητοπαρέες. Δεν την έφερε μαζί του, αυτή ήλθε μόνη της. Την ήξερε.
Δημοσιογράφος: Η μητέρα του την είχε δει την Σουηδέζα;
Πατέρας: Μάλλον την είδε.
«Ήταν έξαλλος… με χτύπησε»
Η γυναίκα βίωσε, όπως είπε η ίδια, έναν εφιάλτη και κάποια στιγμή κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές.
«Δεν άντεχα. Δε μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δε με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα. Έχω και πρόβλημα με τους πνεύμονες. Τότε σκέφτηκα να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πήρα το 112».
Σε άλλο σημείο αναφέρει τον λόγο για τον οποίο συνέβησαν όλα: «Θύμωσε πολύ. Έξαλλος. Τρελάθηκε δηλαδή που δεν είχα χρήματα όταν ήλθα. Και τότε με χτύπησε. Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Ναι, δηλαδή, έχω κακοποιηθεί. Τον γνώριζα σχεδόν 4 χρόνια».
Η γειτονιά την ώρα που η γυναίκα βίωνε την απελπισία φαίνεται πως δεν είχε αντιληφθεί κάτι.
