Στο Ανθρωποκτονιών το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – «Η ασφυξία η πιθανότερη αιτία»

Παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών το πόρισμα για τα αίτια θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη και σύμφωνα με πληροφορίες η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον βασική αιτία θανάτου παιδιού.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η επιτροπή των ιατροδικαστών —αποτελούμενη από τους Νίκο Καρακούκη, Νίκο Καλόγρηα και Ελένη Καλύβα— παρέδωσε στην Υποδιεύθυνση Ανθρωποκτονιών το πόρισμα.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, από την πλευρά της, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού.

Το πόρισμα των ιατροδικαστών, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, αριθμεί συνολικά 100 σελίδες, με την ειδική έκθεση που αφορά τον θάνατο του παιδιού να καταλαμβάνει 15 σελίδες.

Σύμφωνα με το πόρισμα, δεν επιβεβαιώνεται καμία παθολογική αιτία θανάτου ούτε από το γαστρεντερολογικό ούτε από το αναπνεστευτικό και η ασφυξία προβάλλει ως η πιο συμβατή αιτία θανάτου.

Από τη νεκροψία και τη νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα και έτσι δεν στοιχειοθετούνται παθολογικά αίτια θανάτου.

Με βάση τις τοξικολογικές εξετάσεις έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο δηλητηρίασης και με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνεται καμία παθολογική αιτία θανάτου. Οι ιστολογικές εξετάσεις δείχνουν υποξία (χαμηλό οξυγόνο στους ιστούς) και η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον βασική αιτία θανάτου παιδιού.

Με βάση το πόρισμα και το γεγονός ότι η προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού, Ειρήνη Μουρτζούκου, έχει ομολογήσει τις άλλες τέσσερις δολοφονίες αναμένονται σύντομα νέες εξελίξεις.

Χθες το πρωί, κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών βρέθηκε στον Κορυδαλλό για να μιλήσουν με την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη μίλησε με τους αστυνομικούς αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Παναγιωτάκη παρά το γεγονός πως οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών την επισκέφτηκαν γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο.