Αμαλιάδα: Δολοφονία φέρεται να έδειξε το πόρισμα για τον Παναγιωτάκη

Νέα στοιχεία έρχονται να ανατρέψουν την μέχρι στιγμής επίσημη αιτία θανάτου του Παναγιωτάκη, ενός από τα πέντα νεκρά παιδιά στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με το MEGA, μετά την επανεξέταση των ιατροδικαστικών εξετάσεων και την ιστοπαθολογική εξέταση από τον παθολογοανατόμο Θεσσαλονίκης, κ. Ανεστάκη, συντάχθηκε το τελικό πόρισμα που φέρεται να δείχνει ασφυκτικό θάνατο του μικρού Παναγιώτη. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εκτίμηση ότι ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη οφειλόταν σε υποξεία προ ωρών λόγω παθολογικών αιτιών, δεν υφίσταται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο παθολογοανατόμος Άκης Ανεστάκης χωρίζει σε δύο καίρια σημεία το πόρισμα του Ανδρέα Γκότση και των υπόλοιπων παθολογοανατόμων.

Όπως λέει, δεν υπάρχει εγκολεασμός εντέρου αλλά σήψη εντέρου. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αναφορά των υπολοίπων παθολογοανατόμων για υποξία προ ωρών δεν ισχύει καθώς όλα φαίνεται να έγιναν κοντά στον χρόνο θανάτου του παιδιού, σύμφωνα με τον ο κ. Ανεστάκη.

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στον Κορυδαλλό

Παράλληλα, σήμερα γύρω στις 11 το πρωί κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών βρέθηκε στον Κορυδαλλό για να μιλήσουν με την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη μίλησε με τους αστυνομικούς αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Παναγιωτάκη παρά το γεγονός πως οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών την επισκέφτηκαν για αυτόν ακριβώς τον λόγο.