Αρκούν 8 δευτερόλεπτα για να περάσετε διάβαση πεζών στην Ακτή Δυμαίων; Οι πατρινοί τρέχουν για να μην τους... πατήσουν! ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Ειδικά ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά και ΑμεΑ κινδυνεύουν περισσότερο όταν διασχίζουν διαβάσεις
Αν δεν μπορείτε να διανύσετε 10 μέτρα σε μόλις 8 δευτερόλεπτα, τότε κινδυνεύετε με παράσυρση στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.
Οι πατρινοί κυριολεκτικά τρέχουν στις διαβάσεις της Ακτής Δυμαίων. Το κόκκινο για τους πεζούς στα φανάρια είναι 55 και 60 δευτερόλεπτα, ενώ το πράσινο είναι 8 και 10 δευτερόλεπτα σε κάθε ρεύμα κίνησης. Αρκετοί είναι αυτοί που επικοινώνησαν με το thebest.gr και διαμαρτυρήθηκαν για τους χρονισμούς των φαναριών στην κεντρική οδική αρτηρία της πόλης.
Η Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα θεωρείται ένας από τους πλέον επικίνδυνους δρόμους, ειδικά για τους πεζούς που την διασχίζουν κάθετα από τις διαβάσεις. Λόγω της ευθείας με μεγάλο μήκος του δρόμου, τα οχήματα αναπτύσσουν πολλές φορές μεγάλες ταχύτητες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος για τους διερχόμενους περαστικούς.
Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό συμβάν στην Ακτή Δυμαίων, κάτοικοι της περιοχής πάνω από το Νότιο Πάρκο της Πάτρας και όχι μόνο ζητούν καλύτερο χρονισμό των φωτεινών σηματοδοτών, καθώς αναγκάζονται να τρέχουν για να διασχίσουν την πολυσύχναστη οδό Ακτή Δυμαίων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τα φανάρια διέλευσης των πεζών δεν συγχρονίζονται από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στο άλλο, με αποτέλεσμα οι πεζοί να αναγκάζονται να παραμένουν στην ενδιάμεση νησίδα (πλάτους το πολύ ενός μέτρου) για να διασχίσουν το επόμενο ρεύμα κυκλοφορίας, όταν ανάψει πράσινο. Αυτό αυξάνει την επικινδυνότητα για τους πεζούς και την πιθανότητα ατυχήματος καθώς παραμένουν εκτεθειμένοι στα οχήματα και των δύο κατευθύνσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αυτό που ζητούν οι πατρινοί και ειδικά αυτοί που κινούνται καθημερινά από και προς το Νότιο Πάρκο της Πάτρας είναι να συγχρονιστούν σε απόλυτο βαθμό τα φανάρια διέλευσης πεζών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και σε κάθε κατεύθυνση. Επιπλέον, κάποιοι προτείνουν για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, να δημιουργηθούν αν είναι δυνατόν υπέργειες διαβάσεις, με πρόβλεψη προσβασιμότητας και ΑμεΑ, καθώς στο παραλιακό τμήμα διέρχονται καθημερινά την Ακτή Δυμαίων πολλοί πατρινοί και επισκέπτες της πόλης, λόγω του Νότιου Πάρκου, του ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα, του λιμένα και άλλων υποδομών.
Μαιζώνος: Ενοίκια που αγγίζουν τις 6.000 ευρώ τον μήνα για έναν χώρο 100 τ.μ.- Γιατί ο νέος πεζόδρομος οδηγείται σε ερημοποίηση
ΔΕΥΑ Αιγιαλείας: Πρόστιμα ύψους άνω των 11.000 € σε 14 καταναλωτές που έκλεβαν νερό
Μεσολόγγι: Εντοπίστηκε χασισοφυτεία με 850 δενδρύλλια – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr