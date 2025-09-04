Αρκούν 8 δευτερόλεπτα για να περάσετε διάβαση πεζών στην Ακτή Δυμαίων; Οι πατρινοί τρέχουν για να μην τους... πατήσουν! ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Αν δεν μπορείτε να διανύσετε 10 μέτρα σε μόλις 8 δευτερόλεπτα, τότε κινδυνεύετε με παράσυρση στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Οι πατρινοί κυριολεκτικά τρέχουν στις διαβάσεις της Ακτής Δυμαίων. Το κόκκινο για τους πεζούς στα φανάρια είναι 55 και 60 δευτερόλεπτα, ενώ το πράσινο είναι 8 και 10 δευτερόλεπτα σε κάθε ρεύμα κίνησης. Αρκετοί είναι αυτοί που επικοινώνησαν με το thebest.gr και διαμαρτυρήθηκαν για τους χρονισμούς των φαναριών στην κεντρική οδική αρτηρία της πόλης.

Η Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα θεωρείται ένας από τους πλέον επικίνδυνους δρόμους, ειδικά για τους πεζούς που την διασχίζουν κάθετα από τις διαβάσεις. Λόγω της ευθείας με μεγάλο μήκος του δρόμου, τα οχήματα αναπτύσσουν πολλές φορές μεγάλες ταχύτητες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος για τους διερχόμενους περαστικούς.

Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό συμβάν στην Ακτή Δυμαίων, κάτοικοι της περιοχής πάνω από το Νότιο Πάρκο της Πάτρας και όχι μόνο ζητούν καλύτερο χρονισμό των φωτεινών σηματοδοτών, καθώς αναγκάζονται να τρέχουν για να διασχίσουν την πολυσύχναστη οδό Ακτή Δυμαίων.