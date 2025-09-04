Μεσολόγγι: Εντοπίστηκε χασισοφυτεία με 850 δενδρύλλια – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, σε ορεινό δασικό όγκο σε περιοχή του Μεσολογγίου.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, χθες το απόγευμα, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση για ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, εγκληματική οργάνωση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και εξερεύνηση σε δύσβατο ορεινό όγκο, κατά την οποία εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία κάνναβης, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν, εκρίζωσαν και κατέσχεσαν (850) δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε περίπου το (1,5) μέτρο.

Στον χώρο της φυτείας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλεία (αξίνες και φτυάρια), συσκευασίες με λίπασμα και φυτοφάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την περιποίηση των δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς επίσης και μία αυτοσχέδια δεξαμενή συλλογής υδάτων, η οποία τροφοδοτούσε με λάστιχο νερού την φυτεία.

Παράλληλα, οι συλληφθέντες είχαν εγκαταστήσει σε κοντινή απόσταση από την φυτεία αυτοσχέδια παραπήγματα, στο εσωτερικό των οποίων βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν, ενδύματα, νερά, τρόφιμα, σκεύη μαγειρέματος κλινοσκεπάσματα και είδη ένδυσης.

Η πρόσβαση προς τους χώρους της φυτείας, γινόταν με αυτοσχέδιο μονοπάτι, το οποίο ξεκινούσε από δασικό δρόμο και κατέληγε σε αυτήν, ενώ εξασφαλιζόταν φυσική κάλυψη από την πυκνή δασώδη βλάστηση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, καθώς και σε σωματικούς ελέγχους οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, βρήκαν και κατέσχεσαν -6,6- γραμμάρια κάνναβης, -1-κυνηγητική καραμπίνα, -200- ευρώ -1- αυτοκίνητο και -2- κινητά τηλέφωνα.

Το παράνομο προσδοκώμενο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από τη συγκομιδή των δενδρυλλίων κάνναβης εκτιμάται ότι θα ανέρχονταν έως και το ποσό των -1.275.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.