Μεσολόγγι: Εξάρθρωση μεγάλης χασισοφυτείας- Συνελήφθη ένας άνδρας, αναζητείται συνεργός του

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, καθώς εντόπισε και εξάρθρωσε χασισοφυτεία σε αγροτεμάχιο στην περιοχή της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Στην επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας, ενώ για την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και δεύτερος συνεργός, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Η επιχείρηση της αστυνομίας

Οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό παρακολούθηση την περιοχή και, όταν οι δύο κατηγορούμενοι εισήλθαν στη φυτεία με αυτοκίνητο για να επιθεωρήσουν και να φροντίσουν τα φυτά, επενέβησαν άμεσα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

Συνελήφθη ο ένας άνδρας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 31,9 γραμμάρια αποσπασμάτων κάνναβης.

Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 40 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως και τριών μέτρων.

Στην κατοικία του συλληφθέντα βρέθηκαν 3,4 γραμμάρια κάνναβης, ένας πλαστικός τρίφτης και ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα των δραστών, καθώς χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους στη φυτεία.

Η δικογραφία και τα επόμενα βήματα

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών.

Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (παράλληλη έδρα Μεσολογγίου), ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνεργού του.