Πάτρα: Στον εισαγγελέα ο οδηγός του Ι.Χ. από το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα

Ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών θα οδηγηθεί σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, ο 39χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 27χρονο μοτοσικλετιστή Δημήτρη Λιόπετα, το οποίο σημειώθηκε στη συμβολή της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου με την οδό Αμερικής.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία από τον άδικο χαμό του νεαρού, που εργαζόταν ως ναυτικός.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 39χρονος, κάτοικος Αιγίου, κινούνταν με το ΙΧ αυτοκίνητό του προς την Πάτρα, έχοντας στο όχημα τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Κατά την πορεία του, και όπως διαπίστωσε η έρευνα της Τροχαίας, επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή, με αποτέλεσμα ο 27χρονος Δημήτρης Λιόπετας, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, να μην προλάβει να αντιδράσει και να συγκρουστεί με σφοδρότητα με τη μοτοσικλέτα του στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Παρά το γεγονός ότι ο νεαρός φορούσε κράνος, τραυματίστηκε σοβαρά. Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Η σύλληψη του οδηγού

Μετά το τραγικό περιστατικό, ο 39χρονος εντοπίστηκε από τις Αρχές στην είσοδο του νοσοκομείου στο Ρίο, όπου είχε μεταβεί ανήσυχος για την κατάσταση της υγείας των παιδιών του, που βρίσκονταν μέσα στο όχημα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η αρχική πληροφορία που κυκλοφόρησε ότι εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου δεν επιβεβαιώνεται, καθώς ο οδηγός δεν απομακρύνθηκε με πρόθεση διαφυγής, αλλά για να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά του ήταν καλά στην υγεία τους.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το θανατηφόρο τροχαίο

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το πρωί, στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και Αμερικής.

Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, ενήργησε αναστροφή και συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 27χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου.

Ο 27χρονος τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.