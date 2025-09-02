«Δεν πέρασα με κόκκινο» λέει ο οδηγός της μηχανής που σκότωσε τη γιαγιά Τιτίκα

Στον ύστατο αποχαιρετισμό της γιαγιας δεν ήταν η μικρούλα Μαρία, που ζει ακόμα με τους εφιάλτες του αδιανόητου τροχαίου
Η χορωδία που μετείχε η αδικοχαμένη Τιτίκα, η γιαγιά που όλη η Ελλάδα αγάπησε και γνώρισε, περικυκλώνει το φέρετρο της αδικοχαμένης γυναίκας. Η φωνή της δεν θα ακουστεί ξανά, της τραγουδάνε το αγαπημένο της τραγούδι «Μενεξέδες και Ζουμπούλια».
Η γυναίκα που αγαπούσε την μουσική «έφυγε» και ο τελευταίος ήχος που την συνόδευσε ήταν ένας γδούπος σκληρός και απάνθρωπος που έκοψε το νήμα της ζωής της, ο ήχος από την μηχανή μεγάλου κυβισμού που έπεσε πάνω της. Ακόμα και ο ιερέας που τόσα έχει δει με δυσκολία κρατάει τα δάκρυα του.
Στον ύστατο αποχαιρετισμό δεν ήταν η μικρούλα Μαρία, που ζει ακόμα με τους εφιάλτες του αδιανόητου τροχαίου.
Παρών και ο πατέρας της μικρής. Ζητά να τιμωρηθεί ο οδηγός της μεγάλου κυβισμού μηχανής και συγκλονίζει με την κατάθεση ψυχής. Η ηρωική πράξη της Τιτίκας συγκινεί.
Στην αντεπίθεση η πλευρά του οδηγού
Την ίδια ώρα, στην αντίπερα όχθη συγγενής του οδηγού της μηχανής θα μιλήσουν με καλά λόγια για αυτόν τον άντρα που όπως φαίνεται και πέρασε με κόκκινο και κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.
Συγγενής του 46χρονου οδηγού μηχανής αναφέρει: «Δεν σέβονται τίποτα, λες και το έκανε εσκεμμένα. Ότι δεν υπήρχε διάβαση, γιατί δεν το λένε και ότι πήρε το παιδάκι και το τράβηξε από εκεί που δεν επιτρεπόταν. Το είχε από την μέσα πλευρά η γιαγιά και πηγαίνανε μαζί, μία μπροστά, μία πίσω το πήγαινε, μία μπροστά, μία πίσω το πήγαινε, μία μπροστά, μία πίσω και την 4η φορά έπεσε πάνω της. Προσπαθούσε να την αποφύγει, το έβλεπε και αυτή συνέχιζε, μπρος- πίσω, μπρος-πίσω η γυναίκα. 22.00 η ώρα, τι ώρα ήταν πήρε το παιδάκι να το κυκλοφορήσει; Και να το περάσει από σημείο που δεν υπήρχε διάβαση καν; Αν είναι δυνατόν! Σοκ, τα έχει χαμένα τελείως. Μου λέει: «Πώς είναι δυνατόν εγώ; Να σκοτώσω άνθρωπο εγώ; Το ξέρω ότι δεν έφταιγα» μου λέει: «Αλλά πώς είναι δυνατόν;».
Επίσης ο συγγενής του οδηγού μηχανής είπε: «Η αδελφή της γυναίκας του (οδηγού της μηχανής) ήταν μπροστά και εκείνη και κάποιοι άλλοι συγγενείς. Το ορκίζεται (ο οδηγός της μηχανής) ότι δεν έχει περάσει με κόκκινο και αν υπήρχαν κάμερες, να ψάξουν τις κάμερες, αλλιώς θα κάνω αγωγή εγώ η ίδια, γιατί δεν έχουν δείξει τις κάμερες. Το ορκίζεται το παιδί, το ορκίζεται ”δεν πέρασα με κόκκινο, γιατί να λένε… Όλοι λένε ότι πέρασα με κόκκινο, γιατί;”. Θέλουν να τον βγάλουν ότι είναι δολοφόνος. Σε λίγο θα πούνε ότι ήταν και εσκεμμένο, ότι ήξερε την γιαγιά και ήθελε να την σκοτώσει. Τόσο καλό κράτος έχουμε, που λέει ο κάθε ένας το μακρύ του και το κοντό του. Δεν ψάχνουν και τις δύο πλευρές ποτέ.
Ήδη ζήτησε σήμερα συγγνώμη. Είπε συγγνώμη στην οικογένεια, δεν είχα σκοπό να σκοτώσω την γυναίκα. Δεν πρόλαβε να φρενάρει, ενώ φρέναρε δεν σταμάτησε η μηχανή γιατί πήγαινε μία μπροστά, μία πίσω. Να τον λένε δολοφόνο;».
Τι αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας
Αυτά ισχυρίζονται οι άνθρωποι του οδηγού οι συγγενείς του, ενώ αυτόπτης μάρτυρας θα δώσει την δική του οπτική.
«Όλα τα είδα. Η γιαγιά ανάθεμα αν κοίταξε, αν ερχόταν κάτι. Η γιαγιά όπως ήταν το μικρό την τραβούσε μπροστά. Ένα μέτρο μπροστά ήταν το μικρό, γι΄ αυτό το μικρό γλίτωσε, γιατί ήταν πιο πολύ επάνω στην γιαγιά. Ότι έτρεχε η μηχανή, έτρεχε. Δεν το αντιλέγω, αν πέρασε με κόκκινο ή αν έφυγε με κόκκινο, ούτε αυτό το ξέρω. Δεν μπορούσα να δω γιατί το φανάρι είναι από την απέναντι πλευρά. Δεν φαίνεται από εκεί αν είναι κόκκινο ή πράσινο».
