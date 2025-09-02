Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος για το θανατηφόρο στην Ακτή Δυμαίων

Προφυλακίστηκε ο οδηγός της μηχανής
Προφυλακίσθηκε με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή ο 46χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος ενεπλάκη στο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας.
Θύμα του τροχαίου ήταν η 86χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου η οποία ήταν πεζή, ενώ τραυματίστηκε και ένα εφτάχρονο κορίτσι που ήταν μαζί της και για το οποίο η εκλιπούσα έγινε "ασπίδα".
Ο 46χρονος μετά την πρOθεσμία που έλαβε χθες, παρουσιάστηκε σήμερα στον Ανακριτή για να απολογηθεί και κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι τη εκδίκαση της υπόθεσης. Όταν ρωτήθηκε αν είναι μετανοιωμένος, απλά είχε σκυμμένο το κεφαλι και δεν απάντησε.
Η κηδεία της 86χρονης έγινε σήμερα.
