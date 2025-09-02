Πάτρα: "Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Το παιδί ζητάει κάθε μέρα τη γιαγιά"- Θρήνος για την γυναίκα που έσβησε στην Ακτή Δυμαίων

Κηδεύτηκε η 86χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο της Ακτής Δυμαίων.΄Έγινε «ασπίδα» προκειμένου να σώσει το 7χρονο κοριτσάκι
Θλίψη και οδύνη στην κηδεία της 86χρονης Τιτίκας Βασιλοπούλου, η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο που σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων το βράδυ της Παρασκευής, όταν παρασύρθηκε από μηχανή. Μαζί της ήταν και ένα 7χρονο κορίτσι, για το οποίο έγινε "ασπίδα".
Το παιδί τραυματίστηκε και όπως λέει η γιαγιά της είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταη.
Η κηδεία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου και άνθρωποι που την ήξεραν την αποχαιρέτησαν με λύπη και συγκίνηση, ενώ εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια.
Η γιαγιά της 7χρονης, Μαρία Αγγελοπούλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι το κοριτσάκι λέει συνέχεια ότι "έρχεται μηχανή επάνω μου" και ρωτάει που είναι η γιαγιά;
Την ίδια ώρα συντετριμμένος ήταν ο πατέρας της μικρής, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς.
Αποκάλυψε μάλιστα ότι η κόρη του δεν γνωρίζει ακόμα την αλήθεια και της έχουν πει ότι η γιαγιά Τιτίκα είναι βαριά τραυματισμένη και πως νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο.
"Αυτός ο άνθρωπος μόνο γελούσε. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος" αναφέρει μία γυναίκα που γνώριζε πολλά χρόνια την Τιτίκα.
"Με ήξερε από μωρό, με έχει παίξει, έχει πάρει και μένα αγκαλιά, ήταν ένας φοβερός άνθρωπος, δεν έχω λόγια, είναι συγκλονιστικό αυτό που έγινε" αναφέρει μια ακόμα γυναίκα που έδωσε το παρών, στο τελευταίο αντίο. Και πρόσθεσε ότι το παιδί ζητά τη γιαγιά κάθε μέρα.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή όπου χορωδία αποχαιρέτησε τη γιαγιά Τιτίκα, με ένα τραγούδι. Με το γνωστό "Μενεξέδες και Ζουμπούλια"
