Πάτρα: "Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Το παιδί ζητάει κάθε μέρα τη γιαγιά"- Θρήνος για την γυναίκα που έσβησε στην Ακτή Δυμαίων

Θλίψη και οδύνη στην κηδεία της 86χρονης Τιτίκας Βασιλοπούλου, η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο που σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων το βράδυ της Παρασκευής, όταν παρασύρθηκε από μηχανή. Μαζί της ήταν και ένα 7χρονο κορίτσι, για το οποίο έγινε "ασπίδα".

Το παιδί τραυματίστηκε και όπως λέει η γιαγιά της είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταη.

Η κηδεία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου και άνθρωποι που την ήξεραν την αποχαιρέτησαν με λύπη και συγκίνηση, ενώ εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια.

Η γιαγιά της 7χρονης, Μαρία Αγγελοπούλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι το κοριτσάκι λέει συνέχεια ότι "έρχεται μηχανή επάνω μου" και ρωτάει που είναι η γιαγιά;

Την ίδια ώρα συντετριμμένος ήταν ο πατέρας της μικρής, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι η κόρη του δεν γνωρίζει ακόμα την αλήθεια και της έχουν πει ότι η γιαγιά Τιτίκα είναι βαριά τραυματισμένη και πως νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο.