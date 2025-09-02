Back to Top
Προαστιακός Πάτρας: Διακοπή δρομολογίων λόγω της πυρκαγιάς στην Αγυιά- Με λεωφορεία οι επιβάτες

Αμαξοστοιχία με προορισμό τον Άγιο Ανδρέα ακινητοποιήθηκε στα Μποζαΐτικα

Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παναχαϊκής και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα - Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο - Άγιος Ανδρέας), η οποία λόγω της πυρκαγιάς ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Στις 08:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.

