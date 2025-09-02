Οπαδοί του Άρη σκαρφάλωσαν στα κάγκελα για να κεράσουν μπύρες τους οπαδούς του Παναιτωλικού

Μία φοβερή εικόνα – που δυστυχώς πολύ δύσκολα συναντάμε στα ελληνικά γήπεδα – παρακολουθήσαμε στην αναμέτρηση του Άρη με τον Παναιτωλικό στη Θεσσαλονίκη για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Ο Παναιτωλικός έκανε την έκπληξη και επικράτησε με 2-0 του Άρη στο “Κλ. Βικελίδης”. Το αποτέλεσμα αυτό προκάλεσε την έκρηξη των οπαδών των γηπεδούχων, οι οποίοι αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες και τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησε, οι Αρειανοί, παρότι απογοητευμένοι με την εικόνα της ομάδας τους, σκαρφάλωσαν τα κάγκελα του γηπέδου για να κεράσουν μπύρες και να χαιρετήσουν τους Αγρινιώτες οπαδούς που είχαν ταξιδέψει μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους.