Για το 4x4 με την Βοσνία σήμερα η Εθνική – Με ποιον τρόπο κλειδώνει την πρωτιά

Τη Βοσνία /Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζει σήμερα στις 15:00 η Εθνική μας ομάδα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είναι αήττητοι μέχρι τώρα στη διοργάνωση, και έχουν αρκετά υψηλό το ηθικό μετά την μεγάλη νίκη επί της Γεωργίας.

Έτσι σήμερα θέλουν να πάρουν την τέταρτη τους νίκη στη διοργάνωση για να κάνουν το ένα από τα βήματα που απαιτούνται έτσι ώστε από σήμερα η Εθνική μας να κλειδώσει την πρωτιά στον όμιλο.

Ποιο είναι ο άλλο βήμα, το οποίο δεν εξαρτάται και από εμάς;

Η νίκη της Ιταλίας στο βραδινό ματς του ομίλου κόντρα στην Ισπανία.

Εάν οι γείτονες πάρουν τη νίκη τότε αυτό θα φέρει την Εθνική μας όπως και να έχει στην κορυφή του ομίλου.

Εάν όμως τη Ισπανία πάρει σήμερα τη νίκη κόντρα στους Ιταλούς δεν θα είναι καταστροφικό για την Εθνική μας.

Απλώς θα μεταφερθεί η αγωνία για μια αναμέτρηση. Την τελευταία. Σε αυτή η Εθνική μας ομάδα παίζει με την Ισπανία και εάν πάρει τη νίκη στο ματς αυτό τότε η επικράτηση αυτή θα φέρει τη νίκη και την πρωτιά.

Η σημερινή μας αντίπαλος η Βοσνία έχει μία νίκη στη διοργάνωση μέχρι τώρα απέναντι στην Κύπρο. Εάν σήμερα δεν πάρει τη νίκη τότε θα καθοριστούν τα πάντα στο παιχνίδι με την Γεωργία την Πέμπτη.

