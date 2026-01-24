Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΜΠΑΣΚΕΤ

/

Απαρηγόρητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τον τραυματισμό του: Η αγκαλιά του Θανάση

Απαρηγόρητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετ...

Ο μεγάλος αδερφός βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Έλληνα σούπερ σταρ

Το βίντεο με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να προσπαθεί να ανεβάσει ψυχολογικά τον αδερφό του, Γιάννη, μετά τον τραυματισμό του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο παιχνίδι των Μπακς με τους Νάγκετς, τραυματίστηκε στη γάμπα και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ κάθισε απαρηγόρητος στον πάγκο των Μπακς και με δεμένο πόδι, έχοντας δίπλα του τον Θανάση.

Ο μεγάλος αδερφός έσπευσε κοντά στον Γιάννη, του μίλησε, τον αγκάλιασε και προσπάθησε να τον ανεβάσει ψυχολογικά.

 

Ειδήσεις Τώρα

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος

Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι

Στα μονοπάτια του Αροάνιου: Το μαγικό δάσος του Πλανητέρου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γιάννης Αντετοκούνμπο Θανάσης Αντετοκούνμπο

Sports