Εθνική γυναικών: Η Ελλάδα 15-10 την Ιταλία, αγκαλιά με την πρόκριση!

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η Εθνική Ελλάδας ήταν σε ακόμα ένα παιχνίδι καταιγιστική όταν πλησίαζε στα γνωστά της στάνταρ, νίκησε και την Ιταλία με 15-10 και βρίσκεται αγκαλιά με την 1η θέση στον Ε' Όμιλο και την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών.

Παρούσα η 15χρονη πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου που έχει ήδη 3 γκολ στη διοργάνωση ^2 με τη Γαλλία και 1 με τη Σλοβακία.

Η Ελλάδα μπήκε με φόρα από τα προηγούμενα ματς στο κομβικό παιχνίδι εναντίον της, επίσης, αήττητης Ιταλίας.

Η αρχηγός μας, Ελευθερία Πλευρίτου, με πολύ ωραίο σουτ από την περιφέρεια άνοιξε το σκορ, με την Ξενάκη να κάνει το 2-0 μετά από πάσα της Πάτρα.

Η Εθνική μας σουτάρα της Ελευθερίας Πλευρίτου νίκησε για δεύτερη φορά τη Σανταπάολα για το 3-0, με τη Βάσω Πλευρίτου να παίρνει τη σκυτάλη από την αδερφή της και με σκαστό σουτ από την περιφέρεια να ανεβάζει την απόσταση στα τέσσερα τέρματα.

 Η Τζουστίνι μείωσε με πέναλτι σε 4-1, όμως το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με δύο γκολ της Νίνου.

Στη δεύτερη περίοδο η “γαλανόλευκη” επίθεση μπλόκαρε, δίνοντας την ευκαιρία στην “ατζούρα” να πετυχαίνει δύο συνεχόμενα τέρματα και να κατεβάσει την απόσταση στα τρία γκολ (6-3).

Ωστόσο, στο φινάλε του πρώτου μέρους η Σιούτη ευνοήθηκε από το μπλοκ, η μπάλα ξεγέλασε την τερματοφύλακα της Ιταλίας και έγινε το 7-3.

Στο τρίτο οκτάλεπτο η Ιταλία μπήκε με διάθεση να κυνηγήσει ό,τι της αναλογούσε από την αναμέτρηση, με συνέπεια να μειώσει δύο φορές σε 7-5 και 9-7.

Όμως, οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη γύρισαν την κατάσταση και με

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 1-2, 5-4, 3-3

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ε. Πλευρίτου 2, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 3, Νίνου 2, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ιταλία (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι, Μπιανκόνι, Μαρλέτα, Ράναλι, Κοκιέρε, Μπετίνι, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στον Ε’ Όμιλο
Ελλάδα – Ιταλία 15-10
31/01 19:00 Γαλλία – Κροατία

Η βαθμολογία στον Ε’ Όμιλο
Ελλάδα 6
Ιταλία 3
Γαλλία 0
Κροατία 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στον Ε’ Όμιλο
01/02 17:30 Ιταλία – Γαλλία
01/02 20:45 Ελλάδα – Κροατία

