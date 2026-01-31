Εθνική γυναικών: Η Ελλάδα 15-10 την Ιταλία, αγκαλιά με την πρόκριση!

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
Η Εθνική Ελλάδας ήταν σε ακόμα ένα παιχνίδι καταιγιστική όταν πλησίαζε στα γνωστά της στάνταρ, νίκησε και την Ιταλία με 15-10 και βρίσκεται αγκαλιά με την 1η θέση στον Ε' Όμιλο και την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών.
Παρούσα η 15χρονη πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου που έχει ήδη 3 γκολ στη διοργάνωση ^2 με τη Γαλλία και 1 με τη Σλοβακία.
Η Ελλάδα μπήκε με φόρα από τα προηγούμενα ματς στο κομβικό παιχνίδι εναντίον της, επίσης, αήττητης Ιταλίας.
Η αρχηγός μας, Ελευθερία Πλευρίτου, με πολύ ωραίο σουτ από την περιφέρεια άνοιξε το σκορ, με την Ξενάκη να κάνει το 2-0 μετά από πάσα της Πάτρα.
Η Εθνική μας σουτάρα της Ελευθερίας Πλευρίτου νίκησε για δεύτερη φορά τη Σανταπάολα για το 3-0, με τη Βάσω Πλευρίτου να παίρνει τη σκυτάλη από την αδερφή της και με σκαστό σουτ από την περιφέρεια να ανεβάζει την απόσταση στα τέσσερα τέρματα.
Η Τζουστίνι μείωσε με πέναλτι σε 4-1, όμως το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με δύο γκολ της Νίνου.
Στη δεύτερη περίοδο η “γαλανόλευκη” επίθεση μπλόκαρε, δίνοντας την ευκαιρία στην “ατζούρα” να πετυχαίνει δύο συνεχόμενα τέρματα και να κατεβάσει την απόσταση στα τρία γκολ (6-3).
Ωστόσο, στο φινάλε του πρώτου μέρους η Σιούτη ευνοήθηκε από το μπλοκ, η μπάλα ξεγέλασε την τερματοφύλακα της Ιταλίας και έγινε το 7-3.
Στο τρίτο οκτάλεπτο η Ιταλία μπήκε με διάθεση να κυνηγήσει ό,τι της αναλογούσε από την αναμέτρηση, με συνέπεια να μειώσει δύο φορές σε 7-5 και 9-7.
Όμως, οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη γύρισαν την κατάσταση και με
Τα οκτάλεπτα: 6-1, 1-2, 5-4, 3-3
Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ε. Πλευρίτου 2, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 3, Νίνου 2, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.
Ιταλία (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι, Μπιανκόνι, Μαρλέτα, Ράναλι, Κοκιέρε, Μπετίνι, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στον Ε’ Όμιλο
Ελλάδα – Ιταλία 15-10
31/01 19:00 Γαλλία – Κροατία
Η βαθμολογία στον Ε’ Όμιλο
Ελλάδα 6
Ιταλία 3
Γαλλία 0
Κροατία 0
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στον Ε’ Όμιλο
01/02 17:30 Ιταλία – Γαλλία
01/02 20:45 Ελλάδα – Κροατία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr