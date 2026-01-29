Back to Top
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

Λυών-ΠΑΟΚ: Το πανό στην κερκίδα των φιλοξενούμενων για τους 7 αδικοχαμένους οπαδούς

Στην κερκίδα του ΠΑΟΚ στο Groupama Stadium της Λυών υπάρχει μόνο ένα πανό

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Λυών για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, όμως η σκέψη όλων βρίσκεται στους οπαδούς του «Δικεφάλλου» οι οποίοι τόσο άδικα έχασαν την ζωή τους την Τρίτη στη Ρουμανία.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οργανωμένοι και μη, στο άκουσμα της τραγωδίας επέστρεψαν στην Ελλάδα, αδυνατώντας να πιστέψουν τι είχε συμβεί.

Και ενώ στο γήπεδο της Τούμπας χιλιάδες κόσμος έχει συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσει τα επτά «αετόπουλα», στην κερκίδα του Groupama Stadium στη Λυών, εκεί που θα καθόντουσαν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, δεσπόζει μόνο ένα πανό και λίγα λουλούδια στη μνήμη των οπαδών.

