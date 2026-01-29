Back to Top
Καλάβρυτα: Πεύκο ξεριζώθηκε και «σήκωσε» τον δρόμο

ΦΩΤΟ: Kalavrytanews

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία της Πέμπτης (29/1/2026) στην περιοχή των Καλαβρύτων, όπου ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα τον εκριζωμό πεύκου μέσα στην πόλη.

Το δέντρο ξεριζώθηκε με δύναμη, προκαλώντας φθορές στο οδόστρωμα, το οποίο σε ορισμένα σημεία ανασηκώθηκε.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αναμένεται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του πεύκου, ενώ θα ακολουθήσουν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος.

