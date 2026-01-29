Καλάβρυτα: Πεύκο ξεριζώθηκε και «σήκωσε» τον δρόμο

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία της Πέμπτης (29/1/2026) στην περιοχή των Καλαβρύτων, όπου ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα τον εκριζωμό πεύκου μέσα στην πόλη.

Το δέντρο ξεριζώθηκε με δύναμη, προκαλώντας φθορές στο οδόστρωμα, το οποίο σε ορισμένα σημεία ανασηκώθηκε.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αναμένεται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του πεύκου, ενώ θα ακολουθήσουν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος.