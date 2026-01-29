Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Τα κορίτσια με τον Κορυδαλλό

Για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος χάντμπολ της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών, η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας, έχει δύσκολη αποστολή, μιας και υποδέχεται το Σάββατο στις 4:00 μ.μ. στο Κώστας Πετρόπουλος στο Κουκούλι, την δυνατή ομάδα του Κορυδαλλού.

Η φιλοξενούμενη ομάδα βρίσκεται στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα και διεκδικεί μια από τις δύο πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος, ώστε να παίξει στα μπαράζ ανόδου για την Α1 Εθνική εθνική κατηγορία γυναικών.

Τα κορίτσια της Βάσως Βουκελάτου σαφώς ανεβασμένα όπως μαρτυρούν και τα αποτελέσματα ιδιαίτερα των τελευταίων αγωνιστικών, θα προσπαθήσουν χωρίς άγχος για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση και το όποιο αποτέλεσμα.

Η αθλήτρια της ομάδας Μαρίνα Λούη δηλώνει σχετικά:"με επιμονή και υπομονή δουλεύουμε όσα μας διδάσκουν οι προπονητές μας και μόνον τυχαία δεν είναι τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Προσπαθούμε όλες μαζί ως ομάδα, χαιρόμαστε αυτό που κάνουμε, το απολαμβάνουμε και ζούμε κάθε στιγμή ξεχωριστά. Κάνω έκκληση στους φιλάθλους να έρθουν να απολαύσουν ένα πολύ ωραίο αγώνα και να μας ενισχύσουν, γιατί πράγματι είναι ο 8ος παίκτης μας".

* Με ανακοίνωσή του ο σύλλογος της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας συμπαραστέκεται στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για την τραγωδία που τους βρήκε και συλλυπείται τις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων.