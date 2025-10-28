Παναχαϊκή - Θύελλα: Παράδοση εννέα δεκαετιών- ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Το δεύτερο κατά σειρά αχαϊκό ντέρμπι του 4ου ομίλου στο 61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής αυτό ανάμεσα στην Παναχαϊκή και τη Θύελλα, διεξάγεται την προσεχή Κυριακή (2/11, 3μ.μ.).

Είχε προηγηθεί αυτό ανάμεσα στην Θύελλα και τον Παναιγιάλειο, ενώ ακολουθεί το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναιγιάλειο και την Παναχαϊκή (9/11 - 3μ.μ.).

Η πρώτη αναμέτρηση έγινε την ποδοσφαιρική περίοδο 1939-’40 για το πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας ΕΠΣ Πατρών (νυν Αχαΐας) με την Παναχαϊκή να πετυχαίνει δύο νίκες.

Ακολούθησαν δεκάδες ακόμα μέχρι τον Μάιο του 1967 οπότε και χώρισαν οι δρόμοι τους, λόγω της αναγκαστικής διάλυσης (εντολή Χούντας) της Θύελλας, θυσία κι αυτή στον βωμό της ίδρυσης του Πάτραι.

Οι δύο ομάδες ξανάσμιξαν στη Γ’ Εθνική (…) το 2006-07, όταν πια η Παναχαϊκή είχε αρχίσει τα «σούρτα - φέρτα» στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Συνοπτικά οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί σε Β’ Εθνική, Γ’ Εθνική, Κύπελλο ΕΠΣ Αχαΐας (πρώτη φάση, προ 1971), Κύπελλο Ελλάδας και τέλος Α’ κατηγορία ΕΠΣ Αχαΐας.

Παιχνίδια που έγιναν ακόμα και μπροστά σε 7.000 θεατές, παιχνίδια για τα οποία τιμωρήθηκαν ποδοσφαιριστές για μειωμένη απόδοση…

Αναλυτικά όλα τα επίσημα παιχνίδια τους ανά διοργάνωση:

Β’ ΕΘΝΙΚΗ

1960-1961

9.1.61 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - Θύελλα Πατρών 1-1.

Σκόρερς. Ζιέμης, Λεγάτος (Θ). ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Μοσχούτης, Φαρμάκης, Κεκκάτος, Γιαννιώτης, Πατρώνης Κακκαβάς, Κούσης, Αντωνάτος, Ζιέμης, Βεργίνης, Κοζαδίνος. 2.500 Φίλαθλοι παρά την κακοκαιρία συγκεντρώθηκαν στο Στάδιο. Όλοι περίμεναν νίκη της Παναχαϊκής. Ικανοποιημένοι έυγαν από το Στάδιο μόνο οι οπαδοί της Θύελλας ενώ κατηφείς και περίλυποι έφυγαν οι οπαδοί και φίλοι της πρωταθλήτριας αλλά και δυσαρεστημένοι από την απόδοση της ομάδας τους. Πρώτη πέτυχε τέρμα η Παναχαϊκή στο 14 λ. κατόπιν ταχύτατου συνδυασμού Αντωνάτου, Κούση, Ζιέμη και σουτ του τελευταίου. Η Θύελλα ισοφάρισε με μακρινό σουτ του Λεγάτου στο τελευταίο λεπτό του α ημιχρόνου. Πριν από την επιτυχία της η Παναχαϊκή έχασε δύο βέβαια τέρματα λόγω αντικανονικών μαρκαρισμάτων των Αντωνάτου και Βεργίνη από αντίπαλους μέσα στην περιοχή, τα οποία ο διαιτητής κ. Αναγνωστόπουλος της ΕΠΟ άφησε απαρατήρητα. Το γήπεδο ήταν λασπώδες και η Παναχαϊκή πλην του α’ δεκαπενταλέπτου του αγώνα δεν μπόρεσε να αναπτύξει το παιχνίδι της ενώ η Θύελλα μετά το σε βάρος της τέρμα έγινε περισσότερο απειλητική και δραστήρια. Κατά το β ημίχρονο η Παναχαϊκή χωρίς να παρουσιάσει το παιχνίδι της έπαιξε καλύτερα από το α ημίχρονο και διατήρησε κατά το μεγαλύτερο μέρος την υπεροχή την οποια όμως δεν κατόρθωσε να αξιοποιήσει είτε από απώλεια ευκαιριών είτε από τις επιτυχείς επεμβάσεις των αντίπαλων αμυντικών. Από την Παναχαϊκή απουσίαζε ο Κορίκης. Δεν τράβηξαν οι δύο χαφ και η επιθετική πεντάδα δεν έδωσε αξιόλογα σουτ. Διασώθηκαν οι δύο ακραίοι. Η άμυνα ήταν ασταθής.

16.3.61 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 2-1.

17 Κούσης, 24 Κοζαδίνος, 90 Κλαουδάτος. (Θ). Παναχαϊκή. Μοσχούτης, Κεκκάτος, Γιαννιώτης, Πατρώνης, Γκολφινόπουλος, Κακκαβάς, Κούσης, Ζιέμης, Αντωνάτος, Βεργίνης, Κοζαδίνος. 4.000 θεατές - 3.043 εισιτήρια. Υπό την εξαίρετη διαιτησία του κ. Πελώμη έγινε ο αγώνας. Στο πρώτο ημίχρονο η νικήτρια ομάδα ανέπτυξε εξαιρετικό παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 10ο λ. Μετά τρία λεπτά ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτυ σε βάρος της Παναχαϊκής το οποίο κτύπησε άουτ ο Λεγάτος ΙΙ. Στη συνέχεια η Παναχαϊκή ανέπτυξε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου ωραιότατο παιχνίδι με αποτέλεσμα να επιτύχει και δεύτερο τέρμα με τον Ζιέμη. Στην επανάληψη του αγώνα η Θύελλα ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων και πίεζε ασφυκτικά την εστία της Παναχαϊκής, οι παίκτες της οποίας αγωνίζονταν απεγνωσμένα για να κρατήσουν το σκορ με κορυφαίους παίκτες τους Μοσχούτη και Γιαννιώτη. Ένα λεπτό πριν από τη λήξη η Θύελλα πέτυχε το μοναδικό της τέρμα με τον Κλαουδάτο ο οποίος από τα μέσα του β ημιχρόνου αγωνιζόταν σαν κεντρικός κυνηγός. Ανοιξε το σκορ στο 3ο λ. όταν ο Κρητικός απέτυχε να διώξει μακριά μια ψηλοκρεμαστή μπαλιά. Δεύτερο τέρμα της Παναχαϊκής σημειώθηκε κατόπιν σύγχυσης μπροστά από την εστία του Κρητικού και σουτ του Κακαβά.

1963-1964

20.10.63 ΠANAXAΪKH - ΘYEΛΛA 1-0.

Σκόρερ. 86 Χρονόπουλος. Οι 5.000 θεατές παρακολούθησαν ένα πραγματικό ντέρμπι, μεταξύ των δύο πατρινών ομάδων. Καλύτεροι από την Παναχαϊκή αναδείχθηκαν ο τερματοφύλακας Κρητικός και ο αμυντικός Τάκης Γιαννιώτης.

9.2.64 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 1-1.

Σκόρερ. 10 Ζαφειρόπουλος (Θ), 65 Μπραουδάκης. Το τοπικό ματς εξελίκτηκε σ ένα δυνατό ντέρμπυ, από το οποίο νικητής βγήκε η κοκκινόμαυρη ομάδα. Εντύπωση προκάλεσε η μεγάλη αντίσταση που προέβαλαν οι παίκτες της Θύελλας. Ο διαιτητής κ. Γιαβρόπουλος απέβαλε τον ποδοσφαιριστή της Παναχαικής Αργυρόπουλο για ανάρμοστη συμπεριφορά.

1964-1965

6.12.64 Θύελλα Πατρών - Παναχαϊκή 2-1.

Σκόρερς. 43 Ρήγας, 57 Σ. Λεγάτος (Θ) 76 Σεβαστιάδης (Θ). Ολοι πίστευαν πριν τον αγώνα ότι η Παναχαϊκή είχε την νίκη και τους 3 βαθμούς στο τσεπάκι της. Ολοι όμως διαψεύστηκαν. Η θαυμάσια Θύελλα έπαιξε καλύτερα και νίκησε δίκαια. Μετά το τέλος του αγώνα έγιναν επεισόδια μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων. Διαιτήτευσε ο Τζουβάρας. Θύελλα Πατρών. Αντωνάτος, Θεοδοσίου, Κουνιώτης, Δαφαράνος, Σ. Λεγάτος, Ν. Λεγάτος, Δελάλης, Ευαγγελάτος, Σεβαστιάδης, Ζαφειρόπουλος, Σουμερλής. Παναχαϊκή. Ψάλτης, Παπαντωνόπουλος, Φαρμάκης, Βεργίνης, Γιαννιώτης, Λεβεντάκος, Σκούπουρας, Δαβουρλής, Ρήγας, Ζαγκότσης, Χρονόπουλος.

Θύελλα Πατρών - Παναχαϊκή 1-0. 21.3.65.

Σκόρερ. Ζαφειρόπουλος. Διαιτητής. Πούλιας. Παναχαϊκή. Κρητικός, Φαρμάκης, Γιαννιώτης, Παπαντωνόπουλος, Γιατράς, Σκούπουρας, Ρήγας, Αργυρόπουλος, Λεβεντάκος, Χρονόπουλος, Μπραουδάκης. Πάνω από 7.000 θεατές παρακολούθησαν το ντέρμπι Παναχαϊκής - Θύελλας που έληξε με νίκη της Θύελλας με 1-0. Ήταν ένα πολύ δυνατό μας, σκληρό και με λούσιο ενδιαφέρον. Η νευρικότητα είχε επηρεάσει τους παίκτες και η τεχνική ήταν σε γενικές γραμμές μέτρια. Το μοναδικό τέρμα που έκρινε την τύχη του ματς το πέτυχε ο Λεγάτος με έμμεσο φάουλ στο 18. Κατά το α ημίχρονο η Παναχαϊκή αγωνιζόταν με 10 παίκτες λόγω τραυματισμού του Ρήγα και στα τελευταία λεπτά του αγώνα τραυματίσθηκε και ο τερματοφύλακας Κρητικός και μεταφέρθηκε σε αφασία σε κλινική. Οι επιθετικοί της Παναχαϊκής Αργυρόπουλος στο 22 και Λεβεντάκος στο 41 απώλεσαν καταπληκτικές ευκαιρίες. Κατά την επανάληψη η Παναχαϊκή είχε την υπεροχή. Η Παναχαϊκή υπέβαλλε ένσταση κακής διαιτησίας γιατί το έμμεσο φάουλ με το οποίο και σημειώθηκε το τέρμα ήταν ανύπαρκτο και ακόμα επειδή ο διαιτητής σφύριξε την λήξη του αγώνα 4 λεπτά πριν από τον κανονικό χρόνο. Η διαιτησία του κ. Πούλια γενικά δεν ικανοποίησε.

1965-1966

ΠΑΤΡΑ 23.1.66 Θύελλα Πατρών - Παναχαϊκή 2-3.

Σκόρερς. 10 87 Δαβουρλής, 21 51 Ρήγας (Θ), 28 Βαμβακούσης. Ωραίο θέαμα πρόσφεραν Παναχαική και Θύελλα στο στάδιο. Τελικά τη νίκη πήρε η Παναχαική με χτύπημα πέναλτι στο 87 από τον Δαβουρλή. Τό πέναλτι κέρδισε ο Βαμβακούσης όταν ανετράπη στην μικρή περιοχή της Θύελλας. Δαβουρλής, Δαφαράνος, Κουνιώτης από την Παναχαική και Σουρμελής, Γιατράς, Ρήγας ξεχώρισαν από κάθε ομάδα. Παναχαϊκή. Παπαδόπουλος, Δαφαράνος, Κουνιώτης, Γιαννιώτης, Παπαντωνόπουλος, Λεγάτος, Καραμπινάς, Βαμβακούσης, Κούσης, Δαβουρλής, Ζαφειρόπουλος.

ΠΑΤΡΑ 24.4.66 Θύελλα Πατρών - Παναχαϊκή 4-2.

Σκόρερς. Γιατράς (Θ), Θεοφάνης (Π), Κεκκάτος (Θ), Σαραντόπουλος (Π), Γιατράς (Θ) 2. Ο αγώνας έγινε στο Αίγιο και η αδιάφορη Παναχαική έχασε δίκαια από την συμπολίτισσά της Θύελλα, που έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα μη συμπληρώνοντας πλήρη ενδεκάδα παρέταξε τον αναπληρωματικό τερματοφύλακά της Σαραντόπουλο σαν σέντερ φορ. Παναχαϊκή. Παπαδόπουλος, Κουνιώτης, Τσόκολης, Δαφαράνος, Αμβράζης, Τσιτσάρας, Μπρούμας, Ζαφειρόπουλος, Σαραντόπουλος.

1966-1967

ΠΑΤΡΑ 15.1.67 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 2-0.

Σκόρερς. 48 Δαβουρλής, 90 Καρτερουλιώτης. Οι 5.000 θεατές απόλαυσαν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η Παναχαική ήταν καλύτερη και πιο τυχερή και νίκησε δίκαια. Η Θύελλα έχασε πέναλτυ όταν το σουτ του Ν. Λεγάτου απέκρουσε ο Σαραντόπουλος. Το ματς τελείωσε εν μέσω επεισοδίων, καθότι οι οπαδοί της Θύελλας επιτέθηκαν κατά των ποδοσφαιριστών της Παναχαικής. Διαιτητής της συνάντησης ήταν ο Αιγύπτιος Ιμάμ Χουσείν. Η Παναχαική αγωνίστηκε με την ακόλουθη σύνθεση. Παναχαϊκή. Σαραντόπουλος, Ζευγαρίδης, Σίδερης, Κουνιώτης, Νικολά ου, Λεγάτος, Ρέντζος, Μιχαλόπουλος, Καρτερουλιώτης, Δαβουρλής, Τεπελένης. Θύελλα Πατρών. Αντωνάτος, Δεδάλης, Φαρμάκης, Ν. Λεγάτος, Αλιφραγκής, Δουλιγέρης, Ρήγας, Γιατράς, Μάρκου, Δρόσος, Ευαγγελάτος. Ο αγώνας της Παναχαϊκής - Θύελλας λόγω της βαθμολογικής του σημασίας και του θορύβου που προηγήθηκε γύρω από αυτόν συγκέντρωσε χιλιάδες φιλάθλους. Το γήπεδο του Ολυμπιακού (Προσφυγικά) ήταν κατάμεστο από φίλαθλο κόσμο και χωρισμένο σε δύο παρατάξεις, της Παναχαϊκής και της Θύελλας. Η πλειοψηφία των θεατών ήταν με την παράταξη της Παναχαϊκής και έφυγε από το γήπεδο με πανηγυρισμούς και κατενθουσιασμένη. Το παιχνίδι έγινε στο γήπεδο του Ολυμπιακού Πατρών. Χιλιάδες φίλαθλοι μέσα και έξω από το γήπεδο παρακολούθησαν τον αγώνα ενώ ο φανατισμός ήταν πολύ μεγάλος. Το δεξιό μέρος του γηπέδου είχαν καταλάβει οι φίλαθλοι της Παναχαϊκής οι οποίοι με ρυθμικά σαλπίσματα και με τόνο ενθουσιασμού ζητωκραύγαζαν υπέρ της Παναχαϊκή. Στο αριστερό μέρος είχαν καθίσει οι φίλαθλοι της Θύελλας. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 0-0 με μοιρασμένη την υπεροχή. Στο 48’ μετά από ένα αριστοτεχνικό συνδυασμό Μιχαλόπουλου - Τεπελένη - Δαβουρλή, ο τελευταίος με τρομερό σουτ έκανε το 1-0. Στο 80’ η Θύελλα κέρδισε πέναλτυ αλλά ο Σαραντόπουλος απέκρουσε το χτύπημα του Λεγάτου με ένα απίθανο πλονζόν στο αριστερό γάμα. Στο 90’ και ενώ οι φίλαθλοι ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν από το γήπεδο, ο Καρτερουλιώτης ντρίπλαρε 3 αντιπάλους και με σουτ έκανε το 2-0. Μετά τον αγώνα η διοίκηση της Θύελλας κάλεσε σε απολογία τους Λεγάτο, Φαρμάκη, Ρήγα και Δρόσο κατηγορώντας τους για μειωμένη απόδοση. Μετά τις απολογίες επέβαλλε 6μηνη αργία στους Λεγάτο, Φαρμάκη, 3μηνη στον Ρήγα ενώ επιφυλάχθηκε να αποφασίσει για τον Δρόσο.

21.5.67 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 6-2.

Σκόρερς. 8 62 Δαβουρλής, 42 85 Καρτερουλιώτης, 48 Μιχαλόπουλος, 54 Καραμπινάς, 11 Σουμερλής (Θ), 30 Νικολάου (αυτ). Θύελλα ήταν η Παναχαική και νίκησε την Θύελλα Πατρών με 6-2. Καταιγίδα θύμιζε η επίθεση της Παναχαικής, που σκόρπισε την αντίπαλο άμυνα. Διαιτήτευσε ο κ. Βαμβακόπουλος. Παναχαϊκή. Σαραντόπουλος, Τσόκολης, Μπρούμας, Σίδερης, Νικολάου Λεγάτος, Ρέντζος, Μιχαλόπουλος, Καρτερουλιώτης, Δαβουρλής, Καραμπινάς.

Σύνολο: 10 αγώνες. 5 νίκες η Παναχαϊκή - 2 ισοπαλίες - 3 νίκες η Θύελλα. 19-14 γκολ υπέρ Παναχαϊκής.

Γ' ΕΘΝΙΚΗ

2006-2007

10.09.2006 Παναχαϊκή - Θύελλα 2-0.

17.01.07 Θύελλα Πατρών Παναχαϊκή 0-0.

2007-2008

27.01.08 Παναχαϊκή Θύελλα Πατρών 2-0.

11.05.08 Θύελλα Πατρών Παναχαϊκή 0-0.

2025-2026

02.11.2025 Παναχαϊκή - Θύελλα -

11.02.2026 Θύελλα Πατρών Παναχαϊκή -

Σύνολο: 4 αγώνες. 2 νίκες η Παναχαϊκή - 2 ισοπαλίες - 0 νίκες η Θύελλα. 4-0 γκολ υπέρ Παναχαϊκής.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ

1947-1948

Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 3-2.

Θύελλα Πατρών - Παναχαϊκή 2-4.

Τα γκολ της Παναχαϊκής: Χρυσανθόπουλος 18’, Μπεκίρης 53’, Αποστολόπουλος 80’, Χρυσανθόπουλος 84’.

1948-49

19.09.1948 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 0-4.

1949-50

Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 2-1.

1952-1953

16.06.1953 Παναχαϊκή - Θύελλα 2-0.

Τα γκολ της Παναχαϊκής: Πατρώνης 18’, Βουσδούκος 87’.

Σύνολο: 5 αγώνες. 4 νίκες η Παναχαϊκή - 0 ισοπαλίες - 1 νίκη η Θύελλα. 11-9 γκολ υπέρ Παναχαϊκής.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

1949-1950

01.01.1950 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 2-1.

Τα γκολ της Παναχαϊκής: Πατρώνης, Λούης.

1964-1965

3.3.1965 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 2-1.

Τα γκολ της Παναχαϊκής: Λεβεντάκος δύο με φάουλ, κόρνερ.

Σύνολο: 2 αγώνες. 2 νίκες η Παναχαϊκή - 0 ισοπαλίες - 0 νίκες η Θύελλα. 4-2 γκολ υπέρ Παναχαϊκής.

Α' ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ

1939-40

Παναχαϊκή - Θύελλα 1-0.

Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 2-0.

1943-1944

7/11/1943 Παναχαϊκή - Θύελλα 1-0.

Θύελλα Πατρών - Παναχαϊκή ματαιώθηκε.

1945-1946

20/1/46 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 2-0

Διεκόπη στο 75´ λόγω επεισοδίων).

17/3/46 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 4-2.

Στα Προσφυγικά. Διαιτητής Πετράκος.

1946-1947

12.1.47 Παναχαϊκή – Θύελλα Πατρών 1-0.

Η Παναχαϊκή κατέβηκε χωρίς τον Μπεκίρη, ενώ από το 15´ο Πάσκουα αγωνιζόταν τραυματίας (δεν επιτρέπονταν τότε οι αλλαγές, πλην του τερματοφύλακα). Διαιτητής ο Αποστολόπουλος.

15/5/47 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 1-1.

Στα Προσφυγικά.

1947-1948

Παναχαϊκή Θύελλα Πατρών 3-2.

6.6.48 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 4-2.

Σκόρερς της Παναχαϊκής οι: Μπεκίρης, Χρυσανθόπουλος 2, Αποστολόπουλος.

1948-1949

Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 3-2.

Σκόρερς της Παναχαϊκής οι: Βουσδούκος, Παπαηλίας (2).

30/11/1948 Παναχαϊκή - Θύελλα 2-2.

Τρίτη 3:30 μ.μ. Στάδιο Παναχαϊκής Διαιτητής ο Δερβίσης, γυμνασίαρχος ο Μπριαμάτος. 40' Μπεκιρης με κεφαλιά, 63΄ Τσαγκαρουσιάνος κατόπιν μελέ, 82΄με πέναλτι του Μπιρλἠ η Θύελλα Πατρών έκανε το 2-1 και στο 88' μετά από σύγχυση σε κόρνερ, ο Μάρκου με σουτ το 2-2.

1949-1950

4.12.1949 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 1-1.

Σκόρερς. Χρυσανθόπουλος (Π), Λαγογιάννης (Θ).

7.5.1950 Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή 2-0.

Σκόρερς. Λαγογιάννης, Τζωρτζίδης. Θύελλα Πατρών. Τζουμέρκας, Μπιρλής, Λαγογιάννης, Καταρντζόπουλος, Νικολάτος, Μακρυγένης, Παπανδρέου, Τζωρτζίδης, Ρίζος, Μειμάρης, Παπαδόπουλος. Παναχαϊκή. Τσόλκας, Τσαγκαρουσιάνος, Κουνάβης, Αποστολόπου λος, Σαμιωτάκης, Πατρώνης, Λούης, Σπίνος, Μαλλόπουλος, Χρυ σανθόπουλος Σταθάτος.

1950-1951

12.11.1950 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 1-1.

Σκόρερς. Τσαγκαρουσιάνος. 58 (πεν.). Παναχαϊκή. Τσόλκας, Βουσδούκος Ι, Τσαγκαρουσιάνος, Σαμιωτάκης, Αποστολόπουλος, Βουσδούκος ΙΙ, Μαλλόπουλος, Πατρώνης, Κεκκάτος, Σπίνος, Χρυσανθόπουλος.

13.5.1951 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 0-0.

1951-1952

3.2.1952 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 2-2.

16.3.1952 Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή 1-0.

1952-53

7.12.1952 Θύελλα Πατρών - Παναχαϊκή 0-0.

Θύελλα Πατρών. Τζουμέρκας, Μπιρλής, Λαγογιάννης, Ζαγκλάρας, Λεγάτος, Καταρντζόπουλος, Σούκης, Τζωρτζίδης Ι, Τζωρτζίδης ΙΙ, Λεγάτος ΙΙ Ρίζος. Παναχαϊκή. Τσαγκαρουσιάνος ΙΙ, Αντύπας, Βουσδούκος Ι, Τσαγκαρουσιάνος Ι, Βουλγαράκης, Σαμιωτάκης, Λούης, Κεκκάτος, Βουσδούκος ΙΙ, Μπεκίρης, Χρυσανθόπουλος.

3.5.1953 Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή 1-0.

Σκόρερ. 17 Λαγογιάννης.

1953-1954

01-11-1953 Παναχαϊκή – Θύελλα Πατρών 2-2.

5η αγων. Ημίχρονο 2-1. Γιαννόπουλος 10’, Γιαννόπουλος 44’ (κεφ. σε σουτ Πατρώνη).

06-12-1953 Παναχαϊκή – Θύελλα Πατρών 2-2

9η αγων. Γιαννόπουλος 50’ (ισοφάριση με ατομ. προσπάθεια), Μπεκίρης 70’.

1954-1955

10.10.1954 Θύελλα Πατρών - Παναχαϊκή 2-1.

16.1.1955 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 3-1.

Σκόρερς. Κοτζαμανίδης, Γιαννόπουλος (2).

1955-1956

9.10.1955 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 1-1.

Σκόρερς. Βουσδούκος.

25.12.1955 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 0-0.

1956-1957

16.9.1956 Θύελλα Πατρών - Παναχαϊκή 1-0.

31.10.1956 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 2-1.

Σκόρερς. Χρυσανθόπουλος, Κοτσαμανίδης.

1957-1958

13.10.1957 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 1-0.

Σκόρερς. Πατρώνης. Πατρώνης 79 κατόπιν καλοκτυπηθέντος φάουλ υπό του Αντωνάτου. Η Παναχαϊκή ικανοποίησε τους οπαδούς της μόνο κατά το β' ημίχρονο. Ευθύς μετά την λήξιν του αγώνος εδημιουργήθη επεισόδιον το οποίον προκάλεσε την επέμβασιν της αστυνομίας.

31.10.1957 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 0-0.

1958-1959

21.9.1958 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 3-1.

Σκόρερς. Αντωνάτος (2), Ζιέμης.

28.10.1958 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 1-0.

Σκόρερ. Γιαννόπουλος. Λίγοι σχετικά φίλαθλοι, φανατικοί οπαδοί των δύο ομάδων. Το α ημίχρονο πέρασε χωρίς αποτέλεσμα, με μοιρασμένο παιχνίδι και χωρίς αξιόλογες φάσεις στα αντίπαλα καρέ, διότι και οι επιθέσεις και οι αντεπιθέσεις που πραγματοποίησαν και οι δύο ομάδες ήσαν ακίνδυνες. Στο β ημίχρονο το παιχνίδι πήρε ενδιαφέρον και ιδίως μετά την επιτυχία της Παναχαϊκής (67 λ. Γιαννόπουλος από πάσα του Βεργίνη) όπου η μεν Παναχαϊκή ενέτεινε τις προσπάθειές της να διπλασιάσει το σκορ και η Θύελλα για να καλύψει τη διαφορά πράγμα που κατόρθωσε στο 82 με τον Κατραντζόπουλο. Η Παναχαϊκή δεν απέδωσε το παιχνίδι της, η Θύελλα παρουσιάσθηκε αισθητά βελτιωμένη. Και οι δύο ομάδες διεκδίκησαν τη νίκη αθλητικότατα. Η διαιτησία του κ. Πυλαρινού ικανοποιητική. Εισιτήρια σεζόν (14 ματς): 1η η Παναχαϊκή 13.398, μ.ο. 957. 4η η Θύελλα- 5.559, μ.ο. 397. Δεύτερο πιο εμπορικό παιχνίδι: Παναχαϊκή - Θύελλα 1.829 εισιτήρια.

1959-1960

11.10.1959 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 4-3.

Σκόρερς. Βεργίνης (2), Γιαννόπουλος, Αντωνάτος. Παναχαϊκή. Δουργούτης, Κορίκης, Μαριδάκης, Γιαννιώτης, Πατρώνης Κακκαβάς, Γκολφινόπουλος, Αντωνάτος, Βεργίνης, Ζιέμης, Γιαννόπουλος. Οι φίλαθλοι παρακολούθησαν ένα σπάνιο και συναρπαστικό αγώνα. Η Παναχαϊκή προηγήθηκε στο ημίχρονο με 2-0 και στη συνέχεια με 3-0 αλλά από σφάλματα της άμυνάς της δέχθηκε δύο τέρματα. Μπροστά από τα δύο τέρματα έγιναν δραματικές φάσεις και οι αμυντικές γραμμές με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατόρθωναν να διώχνουν τον κίνδυνο. Περισσότερο τυχερή στάθηκε η Παναχαϊκή που πέτυχε και τέταρτο τέρμα αλλά η Θύελλα μείωσε και πάλι το σκορ. Παρά τις προσπάθειες των παικτών το αποτέλεσμα δεν άλλαξε μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού. Η Παναχαϊκή ήταν περισσότερο τεχνική και η Θύελλα έπαιξε με ορμή και αποφασιστικότητα. Ο διαιτητής κ. Αποστολόπουλος δεν ικανοποίησε και δεν βηθήθηκε από τον επόπτη γραμμών Ευαγγέλου.

13.12.1959 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 5-1.

Σκόρερς. Κορίκης (2), Ζιέμης (2), Αντωνάτος. Η Παναχαϊκή με σέντερ φορ τον Κορίκη, που ήταν ο μαχητής-οδηγός της επίθεσης που της έλειπε, πέτυχε ωραία και επιβλητική νίκη με 5-1 (ημ. 3-1). Η ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος κινήθηκε ομαδικά και έπαιξε ποδόσφαιρο εξαιρετικής ποιότητας. Οι επιθετικού έδειξαν μεγάλη δραστηριότητα με τη βοήθεια των μέσων Πατρώνη και Κακαβά. Όλοι οι παίκτες της Παναχαϊκής αγωνίσθηκαν με συνοχή και αγωνιστική διάθεση και ικανοποίησαν απόλυτα τους πολυπληθείς οπαδούς της, που έφυγαν ενθουσιασμένοι από το γήπεδο, όχι μόνο για την καθαρή νίκη της ομάδας τους αλλά και για την εξαιρετική απόδοσή της. Απο τα πέντε τέρματα τα τρία οφείλονται στις υπέροχες σέντρες που εβγαλε ο Γκολφινόπουλος. Η Θύελλα προσπάθησε με πείσμα και μαχητικότητα αλλά υπέκυψε μπροστά την αναμφισβήτητη ανωτερότητα της Παναχαϊκής. Το μοναδικό της τέρμα το πέτυχε στο α ημίχρονο μετά από σύγχυση της άμυνας της Παναχαϊκής. Ο διαιτητής κ. Βούλγαρης πέτυχε απόλυτα. Οι Επόπτες κ.κ. Λεβιθόπουλος και Κουρνούτος δεν ελέγχονται για καμιά υπόδειξή τους. Η Παναχαϊκη: Δρουγούτης, Κεκάτος, Μαριδάκης, Γιαννιώτης, Πατρώνης, Κακαβάς, Ζιέμης, Αντωνάτος, Κορίκης, Βεργίνης, Γκολφινόπουλος.

1960-1961

16.10.1960 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 0-0.

27.11.1960 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 2-1.

Σκόρερς. 7’, 65’ Αντωνάτος - 54’ Χαϊτόγλου. Παναχαϊκή και η Θύελλα έδωσαν αγώνες κατάταξης μαζί με τις ομάδες Παναιτωλικό και ΑΕ Αιγίου. Οι δύο πρώτες της κατάταξης ήτοι Παναχαϊκή και Θύελλα πήραν μέρος στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας.

18.12.60 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 6-1.

Σκόρερς. Ζιέμης (4), Αντωνάτος, Κούσης. Παναχαϊκή. Μοσχούτης, Κορίκης, Κεκκάτος, Γιαννιώτης, Πατρώνης Φαρμάκης, Κούσης, Αντωνάτος, Ζιέμης, Κακκαβάς, Κοζαδίνος.

Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 2-0. (άνευ αγώνος).

1961-1962

1.10.1961 Θύελλα Πατρών - Παναχαϊκή 2-0.

Σκόρερς. Σουρμελής (2).

19.11.1961 Παναχαϊκή - Θύελλα Πατρών 0-0.

Σύνολο: 40 αγώνες. 19 νίκες η Παναχαϊκή (η μία στα χαρτιά) - 14 ισοπαλίες - 6 νίκες η Θύελλα, 1 ματς ματαιώθηκε. 63-38 γκολ υπέρ Παναχαϊκής.

Γενικό σύνολο: 61 αγώνες. 32 νίκες η Παναχαϊκή (η μία στα χαρτιά) - 18 ισοπαλίες - 10 νίκες η Θύελλα, 1 ματς ματαιώθηκε. 101-63 γκολ υπέρ Παναχαϊκής.



ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΦΙΛΙΚΑ (υπάρχουν πολλά ακόμα)

1938-1939

5/3/39 Παναχαϊκή - Θύελλα 3-2.

Η Παναχαϊκή αγωνίστηκε χωρίς πέντε βασικούς.

1939-1940

8/10/1939 Παναχαϊκή - Θύελλα 1-0.

Έλειπαν οι Πάστρας και Μαχαίρας.

Παναχαϊκή - Θύελλα 5-3.

1945-1946

11/11/45 Παναχαϊκή - Θύελλα 5-0.

Ο αγών Παναχαϊκής - Θυέλλης, υπό την διατησίαν τοΰ κ. Πετράκου, έληξεν υπέρ της πρώτης διά τερμάτων 5-0. Το αποτέλεσμα μαρτυρεί την εξαιρετικήν φάρμαν των παικτών της Παναχαϊκής. Ασχέτως όμως του αποτελέσματος, η Παναχαϊκή μας παρουσίασε μια ομάδα αρτιωτάτη· Ολες της οι γραμμές έπαιξαν με συνοχήν και αποτελεσματικότητα. Ιδιαιτέρως διεκρίθη η γραμμή των κυνηγών διά το συνδυασμένο παιγνίδι της. Η Παναχαϊκή ηγωνίσθη ως εξής: Γαλάτης, Γκίκας, Χαριτότουλος, Ζάχος, Σαμιωτάκης, Μπερέτης, Πάσκουας, Χρονάς, Μπεκίρης, Βόγλης, Μαχαίρας. Η ομάς της Θυελλης ηγωνίσθη φιλότιμα, δεν κατώρθωσε όμως να συνδυασθή. Και εκεί κυρίως οφείλεται το εις βάρος της σκορ, το όποιον επ' ούδενί λόγω πρέπει να θεωρηθή ότι μειώνει την άξίαν της ομάδος. Διότι η Θύελλα είναι και παραμένει ένα από τα ισχυρότερα σωματεία Α' κατηγορίας.

1946-1947

22/9/46 Παναχαϊκή - Θύελλα 3-1 (Προσφυγικά).

1950-1951

10/06/1951 Θύελλα - Παναχαϊκή 2-1.

1953-1954

6/9/1953 Παναχαϊκή - Θύελλα 1-2.

Τελικός τουρνουά Μεθενίτη.