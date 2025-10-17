Παναιγιάλειος- Θύελλα: 90 χρόνια …φαγούρα!

Διεξάγεται την Κυριακή (19/10) η 5η αγωνιστική του 61ου πρωταθλήματος Γ' Εθνικής.

Στον 4ο όμιλο ξεχωρίζει το αχαϊκό ντέρμπι Παναιγιάλειος - Θύελλα που θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, στις 4μ.μ.

Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στην 4η θέση με 7 βαθμούς, γεγονός που κάνει την αναμέτρηση αμφίρροπη. Όπως άλλωστε όλες οι μεταξύ τους από την ίδρυσή τους!

Εντυπωσιακή η μεταξύ τους προϊστορία, με την αρχή να γίνεται την αγωνιστική περίοδο 1933-’34 όταν οι δύο ομάδες έπαιξαν για πρώτη φορά μεταξύ τους και μάλιστα για την Β’ κατηγορία ΕΠΣ Πατρών (νυν Αχαΐας). Δυστυχώς δεν σώζεται το σκορ, όπως και σε μερικά ακόμα παιχνίδια, για να έχουμε πλήρη εικόνα.

Στα διαθέσιμα αποτελέσματα έχουμε προβάδισμα του Παναιγιαλείου, 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 νίκες για την Θύελλα, ενώ ένα ματς ακυρώθηκε λόγω πανδημίας. Τα γκολ είναι 33-19 για τους Αιγιώτες.

Ιδού η λίστα με όλα τα μεταξύ τους παιχνίδια.

Σημειώνεται πως υπάρχουν αρκετά ακόμα (εκτίμηση: περί τα δέκα) που έγιναν είτε για το Κύπελλο Ελλάδας, είτε για το Κύπελλο ΕΠΣ Αχαΐας.

Αναλυτικά:

ΣΕΖΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΓΣ-ΘΥΕ ΘΥΕ-ΠΓΣ

1933-’34 Β’ ΕΠΣΑ ; ;

1939-’40 Α’ ΕΠΣΑ ; ;

1945-’46 Α’ ΕΠΣΑ ; ;

1946-’47 Α’ ΕΠΣΑ 1-4 0-0

1966-’67 Β’ Εθνική 2-0 2-1

1974-’75 Α’ ΕΠΣΑ 1-3 2-0

1975-’76 Α’ ΕΠΣΑ 2-1 0-0

1977-’78 Γ’ Εθνική 3-1 1-1

1978-’79 Γ’ Εθνική 2-0 0-2

1986-’87 Δ’ Εθνική 3-1 1-1

1988-’89 Α’ ΕΠΣΑ ; ;

2007-’08 Γ’ Εθνική 1-2 0-0

2008-’09 Δ’ Εθνική 4-0 0-4

2011-’12 Δ’ Εθνική 1-0 0-2

2020-’21 Γ’ Εθνική Ακυρ. 1-2

2025-’26 Γ’ Εθνική - -