Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος: Ο ΝΟΠ δίνει προτεραιότητα στους νέους- ΦΩΤΟ

Ένας από τους νεαρούς παίκτες που έκαναν ντεμπούτο, φέτος, με το σκουφάκι του ΝΟΠ στην Α1 Εθνική είναι και ο Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος.

Δεν έχει κλείσει ακόμα τα 16 του (έχει γενέθλια την ερχόμενη εβδομάδα) ο γεννηθείς στις 21/10/2009 και όμως επιλέχθηκε από τον Φώντα Λεμπέση και μάλιστα κόντρα στον Παναθηναϊκό το περασμένο Σάββατο πήρε το βάπτισμα του πυρός!

Είναι μαθητής της Β’ τάξης του 8ου ΓΕΛ Πατρών και έχει ως στόχο να φοιτήσει στα ΤΕΦΑΑ.

Ξεκίνησε το πόλο 9 ετών, ακολουθώντας τα χνάρια του μεγαλύτερου αδελφού του Νίκου, που επίσης έπαιξε στην ανδρική ομάδα του Ομίλου, παρακινηθέντες αμφότεροι από τον πατέρα τους Αλέξανδρο, επί χρόνια εθελοντή του ΝΟΠ από το πόστο του εφόρου.

Ο Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος ξεκίνησε στις υποδομές με προπονητές τον Μιχάλη Μπαρτζελά και την Αγγελική Τσίστα. Επαιξε ακολούθως στην παιδική ομάδα (μέλος της στο χρυσό μετάλλιο το 2023), στην εφηβική (4η θέση) και στην νέων (6η).

Όλη αυτή την περίοδο βελτιώθηκε ραγδαία, έχοντας την αμέριστη βοήθεια του συμπαίκτη του και προπονητή της γυναικείας ομάδας, Βασίλη Κανελλόπουλου. «Με προσωπική δουλειά, αφοσιώθηκε σε μένα και με βοήθησε πάρα πολύ», είπε σχετικά.

Στόχος του είναι να παίξει «όσο πάει» σε υψηλό επίπεδο. «Στόχος μου είναι να καθιερωθώ στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών και μακάρι στην Εθνική ομάδα», ενώ ερωτηθείς για το πώς θα θεωρούσε πλήρη την καριέρα του, ήταν σαφής: «Ονειρεύομαι να έχω πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και ένα μετάλλιο με την Εθνική μας».

Θαυμάζει τον Αργυρόπουλο, για το ταλέντο του, αλλά και το ήθος του, ενώ ξεχωρίζει την πρωτιά πέρυσι στο εφηβικό τουρνουά της Βουλιαγμένης, σε μια κατά τ’ άλλα δύσκολη χρονιά για τον ίδιο, με αρκετούς τραυματισμούς.

Έκλεισε με ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά του, στον Βασίλη Κανελλόπουλο και σε όλους τους προπονητές του, Αγ. Τσίστα, Μ. Μπαρτζελά, Κ. Σακκαλή, Β. Λαμπάτο και τους νυν, τον Φ. Λεμπέση και τον συνεργάτη του Φ. Γιαννόπουλο.