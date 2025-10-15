Αναμενόμενες ήττες για ΝΕΠ και ΝΟΠ στην Α1 γυναικών- ΦΩΤΟ

Σε τυπική διαδικασία μετέτρεψε ο Ολυμπιακός την αναμέτρηση με τη νεοφώτιστη στη μεγάλη κατηγορία ΝΕΠ, αφού επιβλήθηκε με 20-4 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής για την Waterpolo League Women, το απόγευμα της Τετάρτης (15/10), στο κολυμβητήριο του Πειραιά.

Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη, που αγωνίσθηκε χωρίς τις Ελληνιάδη, Τριχά και Κουρέτα, συνεχίζει αήττητη την πορεία της στο φετινό πρωτάθλημα, με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ το συγκρότημα της Πάτρας γνώρισε την τρίτη του ήττα.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να σκοράρουν στις πρώτες έξι επιθέσεις τους στο παιχνίδι (σκορ 6-0 στα τρία πρώτα λεπτά). Οι φιλοξενούμενες πέτυχαν το πρώτο τους γκολ 20 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο κι ενώ το σκορ ήταν ήδη 13-0. Μάλιστα, η διαφορά έφθασε ακόμη και τα 19 γκολ (20-1) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου.

Πρώτη σκόρερ των γηπεδούχων ήταν η Βασιλική Πλευρίτου που βρήκε στόχο πέντε φορές και την ακολούθησαν Γιοβάνα Σέκουλιτς, Άμπι Άντριους και Χριστίνα Σιούτη με τρία γκολ. Από την πλευρά της ΝΕ Πατρών, η Χικάρου Σιτάρα σκόραρε δύο φορές, ενώ έχασε και πέναλτι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ 20-4

Οκτάλεπτα: 10-0, 4-1, 5-0, 1-3

Οι συνθέσεις, τα στατιστικά, η διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα, αλλά και το βίντεο, ΕΔΩ.

Διαιτητές: Ανδρέας Κατσώνης, Θεοδώρα Μιχαηλίδου

Αλυτάρχης: Ανδρέας Κούρτης

Ηττα του ΝΟΠ

Σαν... σίφουνας πέρασε από το κολυμβητήριο "Αντ. Πεπανός" ο Εθνικός Πειραιά αφού νίκησε τον ΝΟΠ με 27-8 τον ΝΟ Πατρών, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής στην Waterpolo League Women, το απόγευμα της Τετάρτης (15/10).

Η ομάδα του Ορέστη Σαλάχα φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Ολυμπιακό και τον ΝΟ Χανίων έχοντας τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς. Όσο για τους γηπεδούχους γνώρισαν την δεύτερη ήττα τους.

Οι συνθέσεις, τα στατιστικά, η διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα, αλλά και το βίντεο, ΕΔΩ.

Κλήση Κλιμακίου Εθνικής Ομάδας Νεανίδων

Αθλήτριες υδατοσφαίρισης κατηγορίας Νεανίδων, κλήθηκαν σε δυο γκρουπ για προπονήσεις-αξιολογήσεις κλιμακίου της Εθνικής ομάδας θέματος, από την Κυριακή 19 έως την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, με τον εξής προγραμματισμό:

α. Κυριακή 19 Οκτ 25, ώρα 08:30: ΕΑΚΝ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ»:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Βελέντζα Ασημίνα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Μαρούλη Ελένη, Χατζηγεωργίου Σπυριδούλα Νεφέλη

ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ: Κεπενού Μαρία, Κοντάκου Ανδριάνα, Κοντάκου Δήμητρα, Τσίγκα Ειρήνη

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Κισσούδη Παναγιώτα

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ: Αναστασίου Αναστασία

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ: Λιοδάκη Μαρία, Πασβάντη Βενετία Μαρία

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Διρχαλίδου Μαρία, Κραβαρίτη Μαρία Ελένη, Λαναρά Άλκηστις

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ: Βούτσικα Ιωάννα, Πλεμμένου Ευγενία

ΠΑΟΚ: Νησιώτη Χρυσούλα, Σαουλίδη Βίβιαν Παρασκευή, Φλώρου Φλωρένια

β. Δευτέρα 20 Οκτ 25, ώρα 19:45: Κολυμβητήριο Γλυφάδας:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Παπαδοπούλου Θεοδώρα

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Δασκαλάκη Αγγελική, Χέλμη Μαρία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Καραγιάννη Ανδρονίκη, Μουζή Λυδία , Σπανδωνίδου Λαμπρινή, Σταυρίδου Ειρήνη

ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ: Λαμπάτου Γεωργία

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Βάλβη Ελένη, Ελμισιάν Ελένη Καπετοπούλου Εμμανουέλα- Παρασκευή, Κουτσαντά Ελισάβετ, Λουπάκη Φαίδρα

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ: Κουνδουράκη Αικατερίνη

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Κλεισούρα Εφροσύνη, Μπίκου Αναστασία

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ: Καραγιάννη Γεωργία, Λαμπροπούλου Σοφία, Μοροχλιάδου Νικκολέττα

ΠΑΟΚ: Σαλέχ Γανίμη Φιλιώ