Φοβερό: Ο Δημήτρης Μπιτσάκος θα συνεχίσει στον ΟΠΑΘΑ Πατρών!!

Ο ΟΠΑΘΑ Πατρών πραγματοποιεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της χρονιάς, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας του με τον θρύλο της ελληνικής υδατοσφαίρισης, Δημήτρη Μπιτσάκο.

Ο Δημήτρης Μπιτσάκος, ένας άνθρωπος άρρηκτα συνδεδεμένος με την Πάτρα, φέρνει στην ομάδα μας αμέτρητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στον χώρο της υδατοσφαίρισης.

Υπήρξε ο αρχηγός του Ναυτικού Ομίλου Πατρών (ΝΟΠ) κατά την κορυφαία περίοδο του συλλόγου, με συμμετοχές σε Final Four και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κορωνίδα όλων η κατάκτηση του Κυπέλλου το 1995 και ο ευρωτελικός με την Ούιπεστ.

Με τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών αγωνίστηκε σε δύο διαφορετικές περιόδους (1987-2000 & 2002-2005), ενώ η τελευταία του παρουσία ως αθλητής συνδέθηκε άμεσα με την άνοδο του ΝΟΠ από την Α2 στην Α1 Εθνική Κατηγορία.

Στην πλούσια καριέρα του αγωνίστηκε επίσης σε κορυφαίο επίπεδο με τον ΑΝΟ Γλυφάδας, τη Ν.Ε. Πατρών, τον Νηρέα Χαλανδρίου και τον ΠΑΟ, έχοντας παίξει ακόμα, σε Αργοστόλι, Υδραϊκό, Αλιμο.

"Η παρουσία ενός Ολυμπιονίκη (Βαρκελώνη 1992) και ενός ανθρώπου που γνωρίζει τη φιλοσοφία της ανόδου από τη Water Polo League 2 ενισχύει καθοριστικά την οργάνωση του συλλόγου μας και υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του ΟΠΑΘΑ να πρωταγωνιστήσει.

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Μπιτσάκο στην οικογένεια του ΟΠΑΘΑ!", αναφέρεται σχετικά.

Από τα μέςσα της δεκαετίας του 80 όταν ο νεαρός τότε βαλκανιονίκης της κολύμβησης, συνέχισε στο πόλο, έως σήμερα, έχει παίξει σε περισσότερα απο 1.000 παιχνίδια στην καριέρα του, σε Α1, Α2, Β' Εθνική, Κύπελλο, Ευρώπη και Εθνική ομάδα (107 φορές διεθνήυς με την ανδρών).

Μερικά ρεκόρ του:

- Pεκόρ σκοραρίσματος σε ένα αγώνα, εκτός έδρας: 1993-1994 οκτώ γκολ ο Μπιτσάκος στο κολυμβητήριο του “Λαιμού”, A1 Eθνική κόντρα στην Bουλιαγμένη.

- Πέμπτος σκόρερ όλων των εποχών στο πρωτάθλημα: Δημήτρης Μπιτσάκος (978 γκολ συνολικά με όλες τις ομάδες στην Α1), 5ος πίσω από τον Γιώργο Αφρουδάκη (1.685), τον Αντώνη Βλοντάκη (1.085), Γιάννη Θωμάκο (1021) και Γιάννη Φουντούλη (979)!

- Στη Β' περίοδο της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδας (1984 έως σήμερα) ο Δημήτρης Μπιτσάκος είναι ο πρώτος σκόρερ της με 165 γκολ.

Ευτυχώς (ή δυστυχώς) που ο ΟΠΑΘΑ είναι στην Α2 κι έτσι ο Δημ. Μπιτσάκος δεν θα παίξει αντίπαλος στην Α1 με τον γιο του Χρήστο (είναι στον ΠΑΟΚ) και τους ανιψιούς του Ανδρέα και Κωνσταντίνο (αγωνίζονται στον Πανιώνιο)!