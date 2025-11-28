Βασιλης Λαμπάτος: Νέα πρόκληση η Εθνική παίδων για τον πατρινό προπονητή

Μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας βρίσκεται ο Βασίλης Λαμπάτος. Ο 51χρονος πατρινός τεχνικός μετά από μακρά θητεία -τριών περιόδων- στον ΝΟΠ ανέλαβε τα ηνία της εθνικής ομάδας πόλο των παίδων (Κ-16).

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Βασίλης Λαμπάτος έχει «σηκώσει μανίκια» με απώτερη στόχο το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει 3 με 9 Αυγούστου 2026 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Διαδέχθηκε τον Φώντα Λεμπέση, ο οποίος -τι σύμπτωση- τον αντικατέστησε στην τεχνική ηγεσία του ΝΟΠ. Ηταν η μία από τις δύο αλλαγές της ΚΟΕ στις εθνικές ηλικιακές ομάδες, καθώς ο Γιώργος Χατζιδάκης πήρε τη θέση του Ηλία Μαχαίρα τόσο στην Εφήβων όσο και στη Νέων.

Άμεσος συνεργάτης του είναι ο βοηθός του Γιάννης Πρίμπας, αλλά και ο Φώντας Μαρκόπουλος υπεύθυνος λειτουργίας των ομάδων.

Η Εθνική των παίδων έχει μια μεγάλη δυσκολία, σε αντίθεση με τις άλλες τρεις Εθνικές (ανδρών, νέων και εφήβων). Δεν υπάρχει νεότερη ηλικιακή ομάδα, π.χ. προπαίδων, άρα κάθε φορά πρέπει να στελεχωθεί από το μηδέν! Να γίνουν δηλαδή δεκάδες προπονητικά καμπ σε όλη την χώρα, να υπάρξουν επαφές σε σχολεία και συλλόγους ώστε να συγκροτηθεί μια δεξαμενή παικτών από την οποία θα στελεχωθεί η τελική 15άδα για το Ζάγκρεμπ.

Ηδη έχουν γίνει αρκετά καμπ και συναντήσεις σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην Κεντρική, κατά σειρά δηλαδή σε Κατερίνη, Κοζάνη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και Βόλο, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Γιάννενα, Λάρισα. Έγινε και στην Αθήνα (το 1ο), ακολουθεί αυτό της Πάτρας (το σαββατοκύριακο 27-28/11 στο Πεπανός, και έπεται νέο, 6ο κατά σειρά στην Αθήνα. Αμέσως μετά -και πριν τα Χριστούγεννα- θα ακολουθήσουν ειδικά τεστ με 60 παιδιά σε τέσσερις ομάδες με γεωγραφικά κριτήρια, ώστε ο αρχικός αριθμός να μειωθεί σταδιακά. Την άνοιξη αναμένονται και τα πρώτα φιλικά τουρνουά.

Από την Αλεξανδρούπολη έως τον Βόλο και την Αθήνα η μέχρι στιγμής περιοδεία του Βασίλη Λαμπάτου, ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες καθώς μοιράζεται το χρόνο του και στην Πάτρα, όπου μένει η οικογένειά του, με τα δυο του παιδιά να πρωταγωνιστούν με τον ΝΟΠ και την ΝΕΠ στην Α1 ανδρών και γυναικών αντίστοιχα, ενώ ο ίδιος είναι εργαζόμενος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Μίλησε σχετικά στο thebest.gr τονίζοντας: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να έχω την ευθύνη της Εθνικής ομάδας παίδων. Οφείλουμε να ψάξουμε όλη την Ελλάδα για παιδιά που ουσιαστικά τώρα ξεκινούν. Ταλέντα υπάρχουν, ειδικά σε οργανωμένες «πολιστικά» πόλεις. Ευχαριστώ την διοίκηση της ομοσπονδίας και τον πρόεδρο που με εμπιστεύτηκαν. Στόχος μας για το Ζάγκρεμπ είναι, φυσικά, η διάκριση».

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ16 θα γίνει για 3η φορά, το ερχόμενο καλοκαίρι στο Ζάγκρεμπ. Στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις η Εθνική μας ήταν 2η το 2022 στον Βόλο και 6η το 2024 στην Μάλτα.

Το 2027 θα γίνει το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για 5η φορά. Το 2019 στη Βουλγαρία η Ελλάδα ήταν 4η, το 2021 στην Πορτογαλία 3η, το 2023 στο Μαυροβούνιο 3η και το 2025 στην Κωνσταντινούπολη, 5η.

Συνολικά στις έξι μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις που έχουν γίνει (2019-2025), η Εθνική παίδων έχει ένα ασημένιο μετάλλιο, δύο χάλκινα μετάλλια, δύο 4ες θέσεις και μία 5η θέση!

WHO IS WHO

Ο Βασίλης Λαμπάτος γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1974 και ξεκίνησε τον αθλητισμό μικρό παιδί, από τον ΝΟΠ, μέλος της ομάδας νέων που κατέκτησε το πρωτάθλημα, πριν μεγαλουργήσει καθόλη τη δεκαετία του ’90 με τον ΝΟΠ εντός κι εκτός των τειχών. Κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος του 1995, ενώ το 1996 μεταγράφηκε στη Βουλιαγμένη όπου μαζί της κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος το 1997 και 1998 αλλά και το κύπελλο Κυπελλούχων νικώντας την Ρόμα. Επέστρεψε στον ΝΟΠ όπου έπαιξε στον τελικό του Λεν Τρόφι, αλλά και στο Τσάμπιονς Λιγκ! Το 2005 πήγε στην ΝΕΠ όπου έκλεισε την καριέρα του. Το 2004 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στoν Ποσειδώνα Πάτρας, ακολοούθως στην ΝΕΠ, όπου έκανε σημαντική δουλειά για πολλά χρόνια. Εργάστηκε σε τρεις διαφορετικές περιόδους στον ΝΟΠ: 24-7-2015 έως 31-7-2017. 13-1-2020 έως 31-8-2022 και 1-8-2024 έως 12-8-2025, με τον οποίο πανηγύρισε την επιστροφή του στην Α1.