Απρόσμενο διαζύγιο Λαμπάτου - ΝΟΠ

Σταθόπουλος Τάσσος
legtas70@hotmail.com

Το ανακοίνωσε στους παίκτες

Ενα από τα «τοτέμ» του ΝΟΠ, ο Βασίλης Λαμπάτος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ενας χρόνο αφότου διαδέχτηκε τον Ντόσκα, αποφάσισε το τέλος, σε μια περίοδο που κάτι τέτοιο φάνταζε απίθανο.

Την είδηση, που μετέδωσε πρώτος ο υπογράφων, έκανε γνωστή ο ίδιος το πρωί της Τρίτης, στους παίκτες του.

Ήταν η τρίτη θητεία του Λαμπάτου στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, τον οποίο υπηρέτησε και ως παίκτης, όντας μορφή της τεράστιας ομάδας των ’90ς.

Αναλυτικά:

24-7-2015 31-7-2017

13-1-2020 - 31-8-2022

01-08-2024 - 12-8-2025

