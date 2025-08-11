Ακόμα δύο νεαροί στην Παναχαϊκή

Απέκτησε Τασσόπουλο και Δρουγούτη
Η Παναχαϊκή ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Τασσόπουλο, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό ομάδας μας!
"Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα!" αναφέρεται σε ανακο΄λινωση της Ερασιτεχνικής Παναχαικής.
Επίσης: Η Παναχαϊκή ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Άγγελο Δρουγούτη
