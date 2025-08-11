Back to Top
Ακόμα δύο νεαροί στην Παναχαϊκή

Ο Τασσόπουλος

Απέκτησε Τασσόπουλο και Δρουγούτη

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Τασσόπουλο, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό ομάδας μας!

"Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα!" αναφέρεται σε ανακο΄λινωση της Ερασιτεχνικής Παναχαικής.

Επίσης: Η Παναχαϊκή ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Άγγελο Δρουγούτη

