Ακόμα δύο νεαροί στην Παναχαϊκή

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Τασσόπουλο, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό ομάδας μας!

"Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα!" αναφέρεται σε ανακο΄λινωση της Ερασιτεχνικής Παναχαικής.

Επίσης: Η Παναχαϊκή ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Άγγελο Δρουγούτη