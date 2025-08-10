Ευρωπαϊκό Εφήβων: Νέο ρεκόρ ο Ελισσαίος Μπαρδάκης της Ολυμπιάδας Πάτρας * Το παρελθόν της Αχαΐας- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

12ος στο Τάμπερε
Ξεπέρασε τον εαυτό του και βρέθηκε στη 12η θέση στον αγώνα των 10.000 μ. βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του Τάμπερε ο Ελισσαίος Μπαρδάκης.
Με χρόνο 44.18.59 βελτίωσε το ρεκόρ του στην απόσταση, που ήταν 44.45.46, και πήρε μια πολύ τιμητική θέση.
Είναι αθλητής της Ολυμπιάδας και προπονείται με την Ντίνα Μπορνιβέλλι.
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του
Αντίθετα, ο Παναγιώτης Σάλτης που στόχευε ψηλότερα, ακυρώθηκε και δεν τερμάτισε στον αγώνα.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ
Στην καριέρα του έχει στεφθεί εννές φορές παννελληνιονίκης.
ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
2025 Ανοικτός Νέων 10.000μ. βάδην 3 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα
2025 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 1 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα
2024 Ανοικτός Νέων 10.000μ. βάδην 2 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα
2024 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 1 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα
2023 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 2 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα
2023 Ανοικτός Παίδων 10.000μ. βάδην 1 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα
2022 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 3 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα
2022 Ανοικτός Παίδων 10.000μ. βάδην 1 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα
2021 Ανοικτός Παίδων 10.000μ. βάδην 3 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα
Η ΑΧΑΪΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ U20
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ
Από το 1964
Νίκος Αγγελόπουλος (Ολυμπιάδα) 13ος στα 200μ. το 1975 στην Αθήνα.
Νίκος Αγγελόπουλος (Ολυμπιάδα) 8ος στα 4X100μ. το 1975 στην Αθήνα.
Πέτρος Παπαγεωργίου (Πάτραι) 15ος στα 3.000μ. το 1975 στην Αθήνα.
Σπύρος Ανδριόπουλος (Πάτραι) 11ος στα 5.000μ. το 1981 στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας.
Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 8ος (ακυρώθηκε στον τελικό) στα 400μ. το 1987 στο Μπέρμπιγχαμ της Αγγλίας.
Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 7ος στα 4Χ400μ. το 1987 στο Μπέρμπιγχαμ της Αγγλίας.
Θανάσης Μπάστας (Αχαγιά ’82) 10ος στα 20.000μ. το 1987 στο Μπέρμπιγχαμ της Αγγλίας.
Κώστας Κουβαράς (Ολυμπιάδα) 12ος στα 10.000μ. το 1989 στο Βαραζντίν της Γιουγκοσλαβίας (Kροατία).
Αλέξης Σπηλιόπουλος (Ολυμπιάδα) 12ος στα 10.000μ. βάδην το 2001 στο Γκροτσέτο της Ιταλίας.
Kώστας Παπαζαφείρης (Ολυμπιάδα) 10ος στα 4Χ100μ. το 2003 στο Τάμπερε της Φινλανδίας.
Γιάννης Καυκάς (Κούρος) 10ος το 2005 στα 10.000μ. βάδην στο Κάουνας της Λιθουανίας.
Γρηγόρης Βουτσινάς (Πέλοπας) 11ος το 2009 στα 3.000μ. στιπλ στο Νόβισαντ της Σερβίας.
Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) ακυρώθηκε το 2013 στα 10.000μ. βάδην στο Ριέτι της Ιταλίας.
Σοφία Αλικανιώτη (Ολυμπιάδα) 10η το 2017 στο Γκροσέτο της Ιταλίας.
Αλέξανδρος Μορτζάκης (Ολυμπιάδα) 13ος στα 10.000μ. βάδην εντός σταδίου το 2021 στο Ταλίν της Εσθονίας
Ανδρέας - Ελευθέριος Μπαχός (Αθηνόδωρος) εγκατέλειψε στα 10.000μ. βάδην εντός σταδίου το 2021 στο Ταλίν της Εσθονίας
Mυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) 16η στα 3.000μ. το 2023 στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ.
Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) 19η στα 3.000μ. το 2025 στο Τάμπερε Φινλανδίας.
Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα) 12ος στα 10.000μ. βάδην το 2025 στο Τάμπερε Φινλανδίας.
* Δεν αγωνίστηκε, αν και έπιασε το όριο, η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) στα 5.000μ. με στο Τάμπερε της Φινλανδίας το 2025.
