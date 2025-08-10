Ευρωπαϊκό Εφήβων: Νέο ρεκόρ ο Ελισσαίος Μπαρδάκης της Ολυμπιάδας Πάτρας * Το παρελθόν της Αχαΐας- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Ξεπέρασε τον εαυτό του και βρέθηκε στη 12η θέση στον αγώνα των 10.000 μ. βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του Τάμπερε ο Ελισσαίος Μπαρδάκης.

Με χρόνο 44.18.59 βελτίωσε το ρεκόρ του στην απόσταση, που ήταν 44.45.46, και πήρε μια πολύ τιμητική θέση.

Είναι αθλητής της Ολυμπιάδας και προπονείται με την Ντίνα Μπορνιβέλλι.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του

Αντίθετα, ο Παναγιώτης Σάλτης που στόχευε ψηλότερα, ακυρώθηκε και δεν τερμάτισε στον αγώνα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ

Στην καριέρα του έχει στεφθεί εννές φορές παννελληνιονίκης.

ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2025 Ανοικτός Νέων 10.000μ. βάδην 3 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2025 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 1 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2024 Ανοικτός Νέων 10.000μ. βάδην 2 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2024 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 1 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2023 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 2 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2023 Ανοικτός Παίδων 10.000μ. βάδην 1 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 3 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Παίδων 10.000μ. βάδην 1 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα

2021 Ανοικτός Παίδων 10.000μ. βάδην 3 Μπαρδάκης Ελισσαίος Ολυμπιάδα