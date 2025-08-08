Ευρωπαϊκό στίβου Κ20: Αποκλείστηκε η Μυρτώ Βαλαχά του Πέλοπα Πάτρας- Η προϊστορία στη διοργάνωση

Η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας, προπονήτρια η Ολυμπία Λυμπεράτου) τερμάτισε 10η στην πρώτη σειρά των 3.000 μέτρων σε 9.43.31 και 19η επί συνόλου 29 συμμετοχών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Εφήβων - Νεανίδων που διεξλαγεται στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

των 3.000 μ., Βρετανίδα Ίνες Φιτστζέρλαντ έδωσε γρήγορο ρυθμό στην κούρσα με την Πατρινή αθλήτρια να μένει στο προπορευόμενο γκρουπ. Περίπου ένα χιλιόμετρο πριν από το τέλος, όμως, άρχισε να χάνει επαφή, έχοντας απωλέσει αρκετές δυνάμεις.

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΛΑΧΑ

Για την Πάτρα, η συνέχεια την Κυριακή στα 10.000μ βάδην με τον Ελισσαίο Μπαρδάκη της Ολυμνπιάδας (προπονήτρια η Ντίνα Μπορνιβέλλι).

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Από το 1964

Νίκος Αγγελόπουλος (Ολυμπιάδα) 13ος στα 200μ. το 1975 στην Αθήνα.

Νίκος Αγγελόπουλος (Ολυμπιάδα) 8ος στα 4X100μ. το 1975 στην Αθήνα.

Πέτρος Παπαγεωργίου (Πάτραι) 15ος στα 3.000μ. το 1975 στην Αθήνα.

Σπύρος Ανδριόπουλος (Πάτραι) 11ος στα 5.000μ. το 1981 στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 8ος (ακυρώθηκε στον τελικό) στα 400μ. το 1987 στο Μπέρμπιγχαμ της Αγγλίας.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 7ος στα 4Χ400μ. το 1987 στο Μπέρμπιγχαμ της Αγγλίας.

Θανάσης Μπάστας (Αχαγιά ’82) 10ος στα 20.000μ. το 1987 στο Μπέρμπιγχαμ της Αγγλίας.

Κώστας Κουβαράς (Ολυμπιάδα) 12ος στα 10.000μ. το 1989 στο Βαραζντίν της Γιουγκοσλαβίας (Kροατία).

Αλέξης Σπηλιόπουλος (Ολυμπιάδα) 12ος στα 10.000μ. βάδην το 2001 στο Γκροτσέτο της Ιταλίας.

Kώστας Παπαζαφείρης (Ολυμπιάδα) 10ος στα 4Χ100μ. το 2003 στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Γιάννης Καυκάς (Κούρος) 10ος το 2005 στα 10.000μ. βάδην στο Κάουνας της Λιθουανίας.

Γρηγόρης Βουτσινάς (Πέλοπας) 11ος το 2009 στα 3.000μ. στιπλ στο Νόβισαντ της Σερβίας.

Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) ακυρώθηκε το 2013 στα 10.000μ. βάδην στο Ριέτι της Ιταλίας.

Σοφία Αλικανιώτη (Ολυμπιάδα) 10η το 2017 στο Γκροσέτο της Ιταλίας.

Αλέξανδρος Μορτζάκης (Ολυμπιάδα) 13ος στα 10.000μ. βάδην εντός σταδίου το 2021 στο Ταλίν της Εσθονίας

Ανδρέας - Ελευθέριος Μπαχός (Αθηνόδωρος) εγκατέλειψε στα 10.000μ. βάδην εντός σταδίου το 2021 στο Ταλίν της Εσθονίας

Mυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) 16η στα 3.000μ. το 2023 στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ.

Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) 10η στα 3.000μ. το 2025 στο Τάμπερε Φινλανδίας.

Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα) ????? στα 10.000μ. βάδην το 2025 στο Τάμπερε Φινλανδίας.

* Δεν αγωνίστηκε, αν και έπιασε το όριο, η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) στα 5.000μ. με στο Τάμπερε της Φινλανδίας το 2025.