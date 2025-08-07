Στον Προμηθέα για τρία χρόνια ο Ιω. Κομνιανίδης * Κυκλοφόρησαν τα διαρκείας

Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Κομνιανίδη για τρία χρόνια (19 χρόνων, 1.86 μέτρα).



Παίκτης του Προμηθέα για την επόμενη τριετία θα είναι ο Γιάννης Κομνιανίδης (19 χρόνων, 1.86 μέτρα), με την ομάδα της Πάτρας να κάνει την σχετική ανακοίνωση.

Ο παίκτης αγωνιζόταν στην ΧΑΝΘ τα προηγούμενα τρία χρόνια, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο από την National League 1 στην Elite League. Ο Προμηθέας προχωρά σε μία επένδυση με το βλέμμα στο μέλλον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του αθλητή Γιάννη Κομνιανίδη, ο οποίος εντάσσεται στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας μας με τριετές συμβόλαιο.



Ο Γιάννης Κομνιανίδης γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου του 2006, έχει ύψος 1,86 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των guard. Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στον Άρη και τον Αχιλλέα Τριανδρίας, ενώ σε ηλικία μόλις 15 ετών μεταπήδησε στον Ηρακλή, με τον οποίον μάλιστα πήρε και λίγο χρόνο συμμετοχής στην Α1 Basket League και μπήκε στο κλειστό κλαμπ των πιο νεαρών παικτών που το έχουν καταφέρει αυτό. Εν συνεχεία, το 2022 πήρε μεταγραφή για την ΧΑΝΘ, με την οποία πανηγύρισε άνοδο από την National League 1 στην Elite League και ήταν μέχρι και φέτος μέλος της ιστορικής ομάδας της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τις μικρές εθνικές ομάδες.

Καλωσορίζουμε τον Γιάννη Κομνιανίδη στην οικογένεια του Προμηθέα και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες”.

ΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Από τη Δευτέρα 4 Αυγούστου ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας προς όλους. Έλα να στηρίξουμε μαζί την ομάδα μας να φτάσει ακόμα πιο ψηλά με τον ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΡΟΠΟ. Ταυτόχρονα, οι ανανεώσεις των περσινών εισιτηρίων διαρκείας πήραν παράταση έως και την Κυριακή 10 Αυγούστου, ενώ με το πέρας της ημερομηνίας αυτής θα ελευθερωθούν όλες οι δεσμευμένες θέσεις και θα είναι πλέον διαθέσιμες προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας θα γίνεται από το Promitheas Park (Γερασίμου Σκλάβου 4, Καστελλόκαμπος) Δευτέρα με Παρασκευή 10:00 με 18:00 και Σάββατο 10:00 με 14:00 καθώς και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster όλο το 24ωρο (με επιβάρυνση 3€).

Ως γνωστόν, οι κάτοχοι των καρτών διαρκείας θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλους τους εντός έδρας αγώνες του Προμηθέα σε Stoiximan Greek Basketball League (κανονική περίοδο και play-off), Basketball Champions League αλλά και τα επίσημα φιλικά που ο Προμηθέας δίνει κατά την προετοιμασία του. Επιπλέον θα επωφελούνται και με ειδικά προνόμια, όπως εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και, φυσικά, στα προϊόντα που πωλούνται στην μπουτίκ της ομάδας.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Επίλεξε τώρα τη θέση για εσένα και την οικογένειά σου και εκμεταλλεύσου τα οικογενειακά εκπτωτικά πακέτα. Ισχύουν ειδικές οικογενειακές εκπτώσεις για τα εισιτήρια διαρκείας σε όλα τα διαζώματα της Zone 1 και Zone 2. Απαραίτητο δικαιολογητικό: Φωτοτυπία βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης.

*Η έκπτωση ισχύει για παιδιά και εφήβους έως 18 ετών.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola βρίσκεται πάντα κοντά σε όλες τις κοινωνικές ομάδες προσφέροντας και φέτος προνομιακές τιμές εισιτηρίων διαρκείας για να βρεθούν όλοι στο πλευρό της αγαπημένης μας ομάδας.

• ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ: Zone 1 και Zone 2)

Οι φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν τα φοιτητικά εισιτήρια διαρκείας τους προσκομίζοντας τη φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας σε ισχύ ή τη βεβαίωση σπουδών και την ταυτότητά τους.

• ΑΝΕΡΓΟΙ (ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ: Zone 1 και Zone 2 )

Οι άνεργοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας τους προσκομίζοντας τη φωτοτυπία της εν ισχύ βεβαίωσης ανεργίας.

• ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ: Zone 1 και Zone 2)

Οι πολύτεκνοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας τους προσκομίζοντας τη φωτοτυπία πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

• ΑΜΕΑ (ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ: Zone 1 και Zone 2)

Τα ΑΜΕΑ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας τους προσκομίζοντας τη φωτοτυπία βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α.

• ΑΘΛΗΤΕΣ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ (ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ: Zone 1 και Zone 2)

Όλοι οι αθλητές και προπονητές είτε ακαδημιών είτε ομάδων της ΕΣΚΑ-Η μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας τους σε προνομιακές τιμές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Η ομάδα μας θέλει να επιβραβεύσει τους φιλάθλους της για την εμπιστοσύνη τους και τη στήριξή τους, εξασφαλίζοντας επιπλέον έκπτωση ανάλογα με τους αγώνες που παρακολούθησαν από κοντά την προηγούμενη σεζόν. Όσοι κάτοχοι διαρκείας έδωσαν το “παρών” στο Δ. Τόφαλος την προηγούμενη χρονιά σε πάνω από το 50% των αγώνων, θα έχουν επιπλέον έκπτωση με την ανανέωση του εισιτηρίου τους ενώ όσοι παρακολούθησαν τουλάχιστον το 70% των αγώνων θα επιβραβευθούν με ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Για όλες τις κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς τους με όλες τις πιστωτικές κάρτες (εκτός από American Express) με έως και 6 άτοκες δόσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας είναι απαραίτητος ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και ο ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου, καθώς και ορισμένα στοιχεία επικοινωνίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η ΚΑΕ Προμηθέας πλήρως εναρμονισμένη με τη νέα ΚΥΑ της κυβέρνησης εφιστά την προσοχή στους φιλάθλους να ενημερωθούν αναλυτικά για το νέο σύστημα ταυτοπροσωπίας για την είσοδο στο γήπεδο ενόψει της νέας σεζόν.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα (1) εισιτήριο διαρκείας και αυτός ο περιορισμός υπάρχει τόσο στις ηλεκτρονικές αγορές ανά λογαριασμό, όσο και στην αγορά εισιτηρίου από το Promitheas Park.

Μετά την αγορά εισιτηρίου διαρκείας δεν θα είναι δυνατή η αλλαγή θέσης ή η ακύρωση της συναλλαγής.

Όλοι οι φίλαθλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο (2024-25), δεν υπάρχει η δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Για αυτό και είναι απαραίτητη η εγκατάστασή της από όσους δεν τη διαθέτουν ακόμα.

Ο φίλαθλος θα πρέπει να προσθέσει και να ταυτοποιήσει το εισιτήριο διαρκείας του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να έχει πρόσβαση στο “Δ.Τόφαλος”.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet/web banking, καθώς και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet διατίθεται δωρεάν για τους κατόχους Apple στο Apple Store και για τους κατόχους Android στο Google Play.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι φίλαθλοι, ότι ο δηλωθείς κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας θα πρέπει να είναι ο ίδιος που τελικά θα ταυτοποιηθεί στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο, καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr.

*Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet από την αγορά του και έπειτα. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δε έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/.