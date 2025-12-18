Χάντμπολ: Στην Ηλιούπολη η γυναικεία ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ

Back to Top
Με μοναδικό στόχο τη νίκη

Για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών χάντμπολ η Ακαδημία των Σπορ θα ταξιδέψει την Κυριακή στην Ηλιούπολη, όπου θα αντιμετωπίσει στις 17:00 την ομώνυμη ομάδα της πόλης Α.Σ. Ηλιούπολη.

Ο αγώνας θα είναι ο τελευταίος για το 2025 και η προτελευταία αγωνιστική του α΄ γύρου για τα κορίτσια της Βάσως Βουκελάτου και μετά θα ακολουθήσει η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των Χριστουγέννων.

