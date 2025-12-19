Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσπασε τη σιωπή του για το μέλλον του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τοποθετήθηκε για τις φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί από τους Μιλγουόκι Μπακς, τονίζοντας ότι τα Ελάφια πρέπει να επικεντρωθούν μόνο στο μπάσκετ.

Σε δηλώσεις που αναρτήθηκαν στον επίσημο λογαριασμό των Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκαθάρισε ότιδεν θα πρέπει να ανησυχεί κανείς για τις φήμες που υπάρχουν, υπογράμμισε ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τα Ελάφια, ενώ στάθηκε και στην ανάγκη να επικεντρωθεί η ομάδα στο μπάσκετ.

Όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

“Δεν επηρεάζει τη δουλειά και τη σχέση μου με τους συμπαίκτες μου. Δεν επηρεάζει τη σχέση μου, το πιο σημαντικό, με τον προπονητή μου. Δεν επηρεάζει τη σχέση μου με τον GM.

Οπότε δεν με ενοχλεί στην πραγματικότητα, γιατί ξέρω ποιος είμαι. Οσοι μιλούν για εμένα, στην πραγματικότητα δεν με γνωρίζουν και αν με γνωρίζουν, πιθανότατα μου τηλεφωνούν, μου στέλνουν ένα μήνυμα και μου μιλούν για αυτό, πριν πουν κάτι που πιστεύουν. Οσοι με γνωρίζουν, ξέρουν ότι είχα συνομιλίες με τον προπονητή μου και τον GM, μίλησα επίσης με τους συμπαίκτες μου στα αποδυτήρια.

Όλοι ξέρουν πως δεσμεύομαι με ένα συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ανησυχούν για τις φήμες που υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για φήμες και τίτλους. Εκτιμώ τους δημοσιογράφους και τα Media, όλοι είναι μέρους του παιχνιδιού, αλλά στο τέλος της ημέρας παλεύουμε για τη ζωή μας, πρέπει να κερδίσουμε ένα ματς.

Και οι φήμες δεν μας βοηθούν να κερδίζουμε παιχνίδια. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο μπάσκετ. Πώς θα γίνουμε καλύτεροι, πώς θα μάθουμε να κερδίζουμε αγώνες, τι χρειάζεται για να κερδίσεις ένα ματς. Γιατί κανείς σε αυτά αποδυτήρια ή τον οργανισμό δεν θέλουν να μην κερδίζουν.

Πρέπει να μάθουμε πώς να κερδίζουμε αγώνες. Είμαστε νικητές. Πρέπει να δώσουμε περισσότερα στο παιχνίδι, να σκάψουμε πιο βαθιά τώρα, γιατί στα τελευταία 12 παιχνίδια κάναμε 2-3 νίκες. Δεν είμαστε αυτή η ομάδα. Ο χαρακτήρας μας τεστάρεται, πρέπει να βρούμε την ταυτότητά μας.

Θα παραιτηθούμε και θα παίζουμε εγωιστικό μπάσκετ, χωρίς να δίνουμε την μπάλα, ή θα είμαστε μαζί. Πρέπει να έχουμε περισσότερα δρώμενα μαζί, δείπνα, να περνάμε περισσότερο καιρό μαζί στα αποδυτήρια. Όταν πέφτει κάποιος κάτω στο παρκέ, να πηγαίνουμε να τον σηκώνουμε. Όταν κάποιος χάνει σουτ να τον ενθαρρύνουμε.