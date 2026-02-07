Ο Γλαύκος άλωσε την Περιβόλα, 81-80 τον Απόλλωνα * Ήττα ο Προμηθέας 2014

40ό πρωτάθλημα National League 1 (τρίτη εθνική κατηγορία)
Ιστορικό διπλό εξάδας επί του Apollon Patras στην παράταση μέσα στην Περιβόλα μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας.
Το καλύτερο του φετινό παιχνίδι πραγματοποίησε ο Κρόνος ο οποίος έχοντας έξι διψήφιους και μπροστά σε αρκετό κόσμο και των δυο ομάδων η ομάδα του Αγίου Δημητρίου κέρδισε με 95-77 το Παγκράτι και έτσι ανέβηκε στο 15-1, απέχοντας πλέον πέντε νίκες από τη δεύτερη θέση.
Συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία ο Γλαύκος Έσπερος που κέρδισε για δεύτερη φορά φέτος τον συμπολίτη Απόλλωνα και έτσι τον πλησίασε στη μία νίκη. Η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη επικράτησε στη Περιβόλα με 81-80 στη παράταση χάρη στο μεγάλο τρίποντο του Μπαζίνα στο 1’09’’ πριν το τέλος, μετρώντας τέσσερις διαδοχικές νίκες και τις τρεις εκτός έδρας. Ο Ντίνος Καλαμπάκος δεν είχε το καλύτερο δυνατό ντεμπούτο, σε μια αναμέτρηση που στερήθηκε τον σπουδαίο σκόρερ Κιέρ. Στο τέλος της κανονικής περιόδου ο Απόλλων είχε την ευκαιρία να πάρει αυτός τη νίκη, αλλά ο Κώττας με 3,6’’ να απομένουν είχε 1/2 βολές και ισοφάρισε σε 74-74.
Ο Πανελευσινιακός είναι η πρώτη ομάδα που κέρδισε στη Πάτρα τον Προμηθέα 2014, κερδίζοντας τον με 82-73 και κάνοντας το 2-0 απέναντι του. Η ομάδα του Νίκου Βούλγαρη είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και στηρίχθηκε στη τριάδα των Ιωάννου (21 π., 4/6 διπ., 3/6 τριπ.), Αναγνωστόπουλου (17 π., 8/16 διπ., 12 ριμπ.) και Σταμέλου (16 π., 6/8 διπ., 1/4 τριπ., 5 ριμπ.). Οι «σταχυοφόροι» έχασαν με τραυματισμό στο 19’ τον Καραμαλέγκο, ενώ πλέον βρίσκονται δυνατά στο κόλπο των πλέι οφς. Οι γηπεδούχοι «πλήρωσαν» τα 4/22 τρίποντα, με τους Κιόσια (6/10 διπ., 9 ριμπ.) και Κομνιανίδη (4/10 διπ., 1/5 τριπ., 4 ασίστ) να έχουν από 16 πόντους.
Άλλο ένα βήμα προς τη παραμονή πραγματοποίησε η Σαρώνιδα, η οποία κέρδισε με 79-74 τον Ηλυσιακό. Οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη με ανατροπή και με καθοριστικό στι φινάλε τον Βίσεντιν.
Ο Έσπερος φαινόταν να ανεβάζει την απόδοση του στα τελευταία παιχνίδια και έτσι ξέσπασε αγωνιστικά με αντίπαλο τον Ιόνιο Κέρκυρας τον οποίο νίκησε με 81-62 και έφτασε στις 4 νίκες. Η ομάδα του Γιάννη Σοφογιάννη που θέλει αρχικά να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι αουτ, παρότι βρέθηκε πίσω με 8-21 βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει και να προσπεράσει για πρώτη φορά με 34-33 με καλάθι του Μαλανδρή στο 22’. Από εκεί και πέρα, και με τον Γκαζέλας για μια ακόμη φορά σε μεγάλα κέφια ανέβασε τη διαφορά στο +19 (65-46) στο 32’ και πήρε τη νίκη. Η τριάδα των Γκαζελας (28 π., 8/10 διπ., 3/8 τριπ., 5 ριμπ., 3 ασίστ), Μάιλς (17 π., 3/5 διπ., 3/8 τριπ., 5 ριμπ.) και Πηλίτση (13 π., 5/7 διπ., 1/6 τριπ.) οδήγησε τους γηπεδούχους που έχασαν με τραυματισμό στο 13’ τον Καλημέρα. Απώλεια με τον Σπίνουλα είχε νωρίτερα (6’) ο Ιόνιος που είχε ως κορυφαίους τους Φόστερ (20 π., 8/14 διπ., 1/2 τριπ., 4 ριμπ.), Βαζούκη (14 π., 5/7 διπ., 4 ριμπ.) και Σεκερτζή (14 π., 5/9 διπ., 4 ριμπ.). Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν την υπέρ τους διαφορά ενώ δεν είχαν μαζί τους και τους Στρεμπάρη και Λάππα.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ vs ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ 80 - 81 (Τελικό).
Τα δεκάλεπτα: 15-14, 35-35 (ημιχ.), 53-59, 74-74 (καν.αγ.), 80-81.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ (Καλαμπάκος): Καλύβας, Χείλαρης 10 (1), Τζουανόπουλος, Παπαφωτίου, Βαλκανάς, Μανάκας 7, Σταμάτης 15 (1), Ζούμπος 9 (1), Αθανασόπουλος 7, Τζόλος 4, Κώττας 28, Παύλος.
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Μπαζίνας 15 (1), Νεόφυτος, Καφέζας 2, Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης 4, Φραντζής 27 (4), Allen 11 (2), Νιφόρας 9 (1), Καρατζάς 2, Κογιώνης 6, Αδαμόπουλος 1, Γκάτζιος 4.
Κλειστό Γήπεδο Απόλλωνα Πάτρας
18η Αγωνιστική Β΄ Ομίλου NL1
ΕΑ Προμηθέας 2014-Πανελευσινιακός 73-82
Διαιτητές: Λιότσιος-Λιόνας-Τσουρή
Δεκάλεπτα: 19-23, 38-43, 53-61, 73-82
ΕΑ Προμηθέας 2014 (Ντάγιος): Ράλλης, Κιόσια 16, Κομνιανίδης 16 (1), Πρέκας 12 (2), Δενδής 2, Αλεξανδρόπουλος 10 (1), Σταμούλος 5, Σοϊλεμετζίδης, Πούλος 10, Οικονομίδης 2, Κατσιγιάννης, Μέγγος
Πανελευσινιακός (Κωντσαντώνης): Ιωάννου 21 (3), Στάμελος 16 (1), Αναγνωστόπουλος 17, Σταθόπουλος 4 (1), Γεραμάνης 6, Κατσογιάννης 2, Κυριλής 3 (1), Καραμαλέγκος 7 (1), Πιουσκουλόγλου 2, Ρεκουνιώτης 4
2ος όμιλος (18η αγωνιστική)
Σάββατο 7/2
ΕΑ Προμηθέας 2014-Πανελευσινιακός 73-82
Απόλλων Πατρών-Γλαύκος Έσπερος 80-81
ΑΕΝ Κηφισιάς-Εθνικός Λιβαδειάς 0-20 (ανευ αγώνα)
Έσπερος Λαμίας-Ιόνιος Κέρκυρας 81-62
Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Παγκράτι 95-77
ΝΟ Σαρωνίδας-Ηλυσιακός 79-74
Ρεπό: Έσπερος Καλλιθέας
ΕΠΟΜΕΝΗ - 19η Αγωνιστική
14/02/2026
17:00
2ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ"
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΑΣ Απόλλων Πατρών
14/02/2026
17:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ
Α.Ε.Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
14/02/2026
17:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
14/02/2026
17:00
Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
14/02/2026
17:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΛΙΣΙΩΝ "ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ"
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΕΑ Προμηθέας 2014
14/02/2026
18:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΣΠΕΡΟΣ
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr