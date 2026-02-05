Φοβερό: 7η συνεχόμενη ήττα το 2026 ο Προμηθέας Πάτρας, αποκλείστηκε και στο Κύπελλο

Το τελευταίο εισιτήριο του Allwyn Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ πήγε στο Μαρούσι, αφού η ομάδα των βορείων προαστίων επικράτησε του Προμηθέα στην Πάτρα με 100-92, ο οποίος μετά την Ευρώπη αποχαιρετά και το Κύπελλο.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είδε την ομάδα του να αποδίδει εξαιρετικά και για μεγάλα διαστήματα, ενώ ο Κινγκ ήταν σε σπουδαίο βράδυ πετυχαίνοντας 30 πόντους με (8/11 τρίποντα).

Για τους γηπεδούχους το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν τελικά οι πολλές απουσίες καθώς λύγισαν κυρίως από την κούρασή τους στο τέλος του παιχνιδιού.

Ηταν η 7η συνεχόμενη (!!!) ήττα του Προμηθέα το 2026, μετά από αυτές με ΑΕΚ (εντός), Μαρούσι, Πανιώνο (εντός), Αρη (εντός) στο πρωτάθλημα και Ελάν Χαλόν, Ελάν Χαλόν (εντός) στην Ευρώπη.

Κι αν δεν γίνει το 8ο θαύμα, ακολουθεί την Κυριακή η 8η ήττα κάθως παίζει με τον Ολυμπιακό στον Πειριαά...

Τελευταία του νίκη ήταν ...πέρυσι, στις 28/12/2025 όταν νίκησε με το ευρύ 92-80 το Περισγτέρι ατην Αθήνα για την 12η αγωνιστική της Α1.