Ισπανική υποστήριξη στην Ακαδημία των Σπορ Πάτρας!

Μια ευχάριστη έκπληξη στην κερκίδα είχαμε στον αγώνα ανδρών χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας με τον Πήγασο Κυψέλης, υπέρ της Πατρινής ομάδας το περασμένο Σάββατο στο Κώστας Πετρόπουλος.

Συγκεκριμένα δέκα Ισπανοί φοιτητές (από το πρόγραμμα erasmus) παρότρυναν και έδωσαν βροντερό παρόν στις κερκίδες του γυμναστηρίου της Πάτρας σε όλη την διάρκεια του αγώνα, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στην αναμέτρηση. Ιδιαίτερα όταν οι συμπατριώτες τους Manuel Tallon και ο Simon Muniz έπιαναν την μπάλα ή έκαναν κάποια προσπάθεια για σουτ.

Οι δύο Ισπανοί παίκτες-φοιτητές που βρίσκονται φέτος στην Πάτρα λόγω του προγράμματος Erasmus+, αγωνίζονται μετά την μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου στην Ακαδημία των Σπορ και συνδυάζουν παράλληλα με τις σπουδές τους και τον αθλητισμό.

Ο 22χρονος Manuel Jimenez Tallon (αριστερά στην φωτό) είναι αθλητής της Ισπανικής ομάδας Ucam Balonmano Murcia και φοιτητής ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ο 20χρονος Simon Fernandez Muniz (δεξιά στην φωτό) είναι αθλητής της Ισπανικής ομάδας CD Villade Luanco Candas και φοιτητής μάρκετινγκ.