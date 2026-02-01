Δύο νίκες για άνδρες και γυναίκες της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας

Για την πρεμιέρα του β΄ γύρου του πρωταθλήματος χάντμπολ Β΄ εθνικής ανδρών η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας νίκησε εύκολα τον Πήγασο Κυψέλης με τον προπονητή Γιάννη Παπαγιαννόπουλο να δοκιμάζει διάφορα σχήματα με τους αθλητές του και δίνοντας αρκετό χρόνο συμμετοχής σε όλους.

Ακαδημία των Σπορ – Πήγασος Κυψέλης = 48-15 (ημ. 23-9).

Τα 5λεπτα: 5-1, 9-3,11-3,15-4, 20-5, 23-9 (ημ.), 27-12,32-12,37-13,41-15,44-15,48-15.

Οι 2λεπτες αποβολές: 1-1. Τα πέναλτι: 0/0 – 0/1.

Διαιτήτευσαν οι: Χρόνης – Θεοδοσίου.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Γ. Παπαγιαννόπουλος): Πανόπουλος, Σαρικάς 5, Σπανός 2, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 9, Αγγελακόπουλος, Μαργαζάς, Μακρυδάκης 3, Σκόνδρας, S. Muniz, Παπακωστόπουλος, Ιωάν. Γιαννακούρας 5, Σμυρνιώτης 9, Μακρυδάκης 2, M. Tallon 2, Αγγ. Γιαννακούρας 6, Χαρ. Παπαγιαννόπουλος 6.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (Αντώνης Πολίτης): Στεφανάτος, Σαΐτης 5, Ατσίδης 7, Σάρδης 1, Νυκτάρης 1, Κουλούρης, Κορωναίος 1.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Συνεχίζοντας το σερί των τελευταίων πολύ καλών εμφανίσεων, τα ΄΄ μωρά ΄΄ της Βάσως Βουκελάτου έκαναν την μεγαλύτερη έκπληξη του πρωταθλήματος κερδίζοντας μέσα στην Πάτρα με σκορ 29-28 την ομάδα του Κορυδαλλού που βρισκόταν στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Από το πρώτο λεπτό του αγώνα πήραν την πρωτοπορία στο σκορ και δεν την έχασαν ποτέ σε όλη την διάρκεια του και μάλιστα ήταν μπροστά συνέχεια από 3 έως 4 γκολ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όταν πιέστηκαν έβρισκαν τις λύσεις, όπως και στα τελευταία 12΄΄ δευτερόλεπτα σημείωσαν το γκολ της νίκης με την Γρηγορία Γεωργίου.

Σε πολύ καλή ημέρα βρέθηκε η τερματοφύλακας Μαρία Μαραγκού, καθώς και το τρίο Χαμίτι, Τσαγκαράτου και Λούη που ΄΄ εκτέλεσαν ΄΄τα αντίπαλα δίχτυα όποτε χρειαζόταν με σουτ και από τα εννέα μέτρα

Ακαδημία των Σπορ Πάτρας - Κορυδαλλός = 29-28 (ημ. 12-12).

Τα 5λεπτα: 2-1,3-2,7-5,8-6,10-8,12-12 (ημ.), 14-14,16-15, 20-16, 23-20, 26-23, 29-28.

Οι 2λεπτες αποβολές: 3-4. Τα πέναλτι: 3/1 - 2/1.

Διαιτήτευσαν οι: Θεοδοσίου – Χρόνης.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Βάσω Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου 1, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου, Πίκουλα, Κορφοξυλιώτη, Μαραγκού, Ρούπα, Γρ. Γεωργίου 5, Ελ. Γεωργίου 1, Χριστοπούλου, Λιβάνη, Τσινιά, Χαμίτι 10, Τσαγκαράτου 7, Λούη 5.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (Χρήστος Παχής): Σπέρτου, Αθανασίου 1, Χούλη 1, Αλούρδα, Ράπτη, Αλεξίου 3, Μαρκογιαννάκη 2, Καλλή, Σιγάλα, Τσιλιμπάρη 1, Βάσιλα 2, Καρβέλα, Κανονίδου, Δικμάνη 6, Ιωαννίδου 9, Καντζούρα 3.Α