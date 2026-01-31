Από την Πάτρα στην ΑΕΚ ο Παναγιώτης Ασπρούδης- Η σπουδαία μεταγραφή της Ένωσης

Σημαντική ενίσχυση για την ακαδημία της ΑΕΚ αποτελεί η απόκτηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Ασπρούδη από τις ακαδημίες της Παναχαϊκής.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, καθώς τη φετινή σεζόν σκοράρει με εντυπωσιακή συνέπεια σε κάθε διοργάνωση, τόσο με την ομάδα της Πάτρας όσο και με τη Μικτή Αχαΐας, με την οποία έχει ήδη επτά γκολ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπεύθυνοι της Ακαδημίας της ΑΕΚ παρακολουθούσαν τον Ασπρούδη εδώ και αρκετό διάστημα. Τους τελευταίους μήνες βρέθηκαν σε αρκετές αναμετρήσεις της Παναχαϊκής και της Μικτής, έχοντας τον νεαρό ποδοσφαιριστή στο μικροσκόπιό τους.

Εκτός από την ΑΕΚ, ενδιαφέρον για την απόκτησή του είχαν δείξει και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, ο Πατρινός άσος επέλεξε την Ένωση και το πλάνο του Γιώργου Γεωργιάδη, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε την αναδιοργάνωση των ακαδημιών του συλλόγου.

Μάλιστα, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ απέναντι στο Αιγάλεω, ο Ασπρούδης σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε δυο ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του με 4-1.

Αξίζει να σημειωθεί πως καθοριστικό ρόλο στην πορεία του στην Παναχαϊκή διαδραμάτισε ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας, Στάθης Τσαρτόλιας, ο οποίος στήριξε την εξέλιξή του όλα αυτά τα χρόνια.

Ποιος είναι ο Παναγιώτης Ασπρούδης

Ο Παναγιώτης Ασπρούδης ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις ακαδημίες του Δαβουρλή και σε ηλικία 12 ετών μετακινήθηκε στην Παναχαϊκή. Από νωρίς ξεχώρισε στα ηλικιακά τμήματα, καταγράφοντας συμμετοχές στις ομάδες Κ15, Κ16, Κ17 και Κ19, αγωνιζόμενος στα πρωταθλήματα Super League K15, Attica K16, Super League 2 K17, καθώς και στα τοπικά πρωταθλήματα της Αχαΐας, ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος και της Μικτής Αχαΐας.

Τη φετινή χρονιά βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, μετρώντας 19 γκολ σε 15 αγώνες. Με τη Μικτή Αχαΐας έχει πετύχει 7 γκολ σε 5 παιχνίδια, ενώ με την Παναχαϊκή έχει σημειώσει 2 γκολ σε 3 αγώνες στη Super League K17 και ακόμη 3 γκολ με την Κ19 της ΠΓΕ στο πρωτάθλημα Primavera.