Κύπελλο ΕΠΣΑ: Η Παναχαϊκή με το ζόρι 1-0 στην Αιγείρα

Με γκολ του Κατσαΐτη στο 60’, η Παναχαϊκή πήρε δύσκολα την πρόκριση για τη Φάση των 8 του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Αχαΐας.

Παναχαϊκή: Συνοδινός, Κατσαΐτης, Πετράτος, Ορτέντζιος, Γασπαρινάτος, Τσεκούρας, Σμπόρας, Μούλας, Συρμής, Γερολυμάτος, Ντούνης.

Κύπελλο ΕΠΣ Αχαΐας

1ος ΓΥΡΟΣ

ΑΟ Αιγίου 2019 1-3 Φλόγα Ρόδιας

Πείρος Ισώματος 4-1 Ικαρος Λακκόπετρας

Αναγέννηση Σκιαδά 0-3 Λιμνοχώρι

Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) 0-1 Αναγέννηση Πατρών

Δαβουρλής K. 92 2-1 Αίας Πατρών

Τριταίας ΑΟ - "Ο Τριταιικός" 0-3 Φαραικός

Άβυθος Αιγιάλειας 0-4 Αχιλλέας Καμαρών

Κρίνος 1-5 Εθνικός Σαγεΐκων

Περιβόλα 1-2 Δίας Σαραβαλίου

Ολυμπιακός Πατρών 2-1 Παναχαϊκός

Αυτόνομη Π.Ο. 0-3 Αστέρας Λεοντίου

Πυρσός Πατρών 1-4 Δάφνη Πατρών

Αρόης Α.Ε. 2-1 Αργυρά Πατρών

Παναθηναϊκός Πατρών 2-1 Αετός Ρίου

Άτλας Α.Σ. 1-2 Πάτρα 2005 A.E.

Καλάβρυτα 5-4 Αιγίου ΑΕ



2ος ΓΥΡΟΣ

Εθνικός Σαγεΐκων 1-0 Πείρος Ισώματος

Σταροχώρι 0-5 Φαραικός

Φλόγα Ρόδιας 0-5 Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου

Αστέρας Λεοντίου 1-2 Δαβουρλής K. 92

Αρόης Α.Ε. 3-1 Ολυμπιακός Πατρών

Λιμνοχώρι 2-1 Αναγέννηση Πατρών

Δάφνη Πατρών 3-2 Παναθηναϊκός Πατρών

Πάτρα 2005 A.E. 1-2 Δίας Σαραβαλίου

Καλάβρυτα 1-2 Αχιλλέας Καμαρών



3ος ΓΥΡΟΣ

Αστέρας Τσουκαλεΐκων 4-1 Αστήρ Τέμενης

Αχαιός Σαραβαλίου 1-3 Αιγείρας Ακράτας ΑΕ

Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 2-0 Ζαβλάνι

Αρόης Α.Ε. 1-3 Ηρακλής Πατρών

Δόξα Νιφορεΐκων 0-2 Δόξα Παραλίας

Διαγόρας Βραχνεΐκων 1-4 Πανμοβριακός Ριόλου

Φαραικός 2-1 Δάφνη Πατρών

Δίας Σαραβαλίου 1-2 Άρης Πατρών

Εθνικός Σαγεΐκων 0-5 Παναιγιάλειος

Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου 0-6 Πάτραι Α.Π.Σ.

Νίκη Προαστείου 4-1 Απόλλων Εγλυκάδος

Αστέρας Μιντιλογλίου 0-5 Θύελλα Πατρών

Αχαΐκή 1-0 Εθνικός Πολύτεκνος

Κώστας Δαβουρλής 92 - Παναχαϊκή Γ.Ε. Πατρών

Αχιλλέας Καμαρών 0-2 Πήγασος Μπεγουλακίου

Λιμνοχώρι 1-4 Ατρόμητος Πατρών

4ος ΓΥΡΟΣ (Φάση των 16)

Κεραυνός Aγ. B. – Θύελλα Π. 0-2

Ατρόμητος – Πήγασος 3-0

Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας 8-9

Πάτραι –Αχαϊκή 5-3

Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή 0-1

Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος 0-2

Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών 4-1

Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Πρ. 1-4

5ος ΓΥΡΟΣ (Φάση των 8, 4-11/3)

25. Ατρόμητος - Νίκη Πρ.

26. Δόξα Παραλίας - Θύελλα Πατρών Π.

27. Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή

28. Πάτραι - Πανμοβριακός

6ος ΓΥΡΟΣ (Ημιτελικοί)

29. Νικητής ζευγαριού 26 Νικητής ζευγαριού 25

30. Νικητής ζευγαριού 28 – Νικητής ζευγαριού 27

7ος ΓΥΡΟΣ (Τελικός)

Νικητής ζευγαριού 30 – Νικητής ζευγαριού 29

Παναχαϊκή: Τα φετινά της αποτελέσματα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ

Γ’ Εθνική 17 5-4-8 22-24

Κύπελλο Ερασ. 1 0-0-1 1-2

Κύπελλο ΕΠΣΑ 2 2-0-0 10-0

Σύνολο 20 7-4-9 33-26

Αν δεν ήταν το Κ'υπελλο ΕΠΣΑ θα μιλούσαμε για 5 νίκες σε 18 αγώνες...