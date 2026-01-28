Κύπελλο ΕΠΣΑ: Η Παναχαϊκή με το ζόρι 1-0 στην Αιγείρα

Και τώρα Παναιγιάλειος
Με γκολ του Κατσαΐτη στο 60’, η Παναχαϊκή πήρε δύσκολα την πρόκριση για τη Φάση των 8 του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Αχαΐας.
Παναχαϊκή: Συνοδινός, Κατσαΐτης, Πετράτος, Ορτέντζιος, Γασπαρινάτος, Τσεκούρας, Σμπόρας, Μούλας, Συρμής, Γερολυμάτος, Ντούνης.
1ος ΓΥΡΟΣ
ΑΟ Αιγίου 2019 1-3 Φλόγα Ρόδιας
Πείρος Ισώματος 4-1 Ικαρος Λακκόπετρας
Αναγέννηση Σκιαδά 0-3 Λιμνοχώρι
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) 0-1 Αναγέννηση Πατρών
Δαβουρλής K. 92 2-1 Αίας Πατρών
Τριταίας ΑΟ - "Ο Τριταιικός" 0-3 Φαραικός
Άβυθος Αιγιάλειας 0-4 Αχιλλέας Καμαρών
Κρίνος 1-5 Εθνικός Σαγεΐκων
Περιβόλα 1-2 Δίας Σαραβαλίου
Ολυμπιακός Πατρών 2-1 Παναχαϊκός
Αυτόνομη Π.Ο. 0-3 Αστέρας Λεοντίου
Πυρσός Πατρών 1-4 Δάφνη Πατρών
Αρόης Α.Ε. 2-1 Αργυρά Πατρών
Παναθηναϊκός Πατρών 2-1 Αετός Ρίου
Άτλας Α.Σ. 1-2 Πάτρα 2005 A.E.
Καλάβρυτα 5-4 Αιγίου ΑΕ
2ος ΓΥΡΟΣ
Εθνικός Σαγεΐκων 1-0 Πείρος Ισώματος
Σταροχώρι 0-5 Φαραικός
Φλόγα Ρόδιας 0-5 Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου
Αστέρας Λεοντίου 1-2 Δαβουρλής K. 92
Αρόης Α.Ε. 3-1 Ολυμπιακός Πατρών
Λιμνοχώρι 2-1 Αναγέννηση Πατρών
Δάφνη Πατρών 3-2 Παναθηναϊκός Πατρών
Πάτρα 2005 A.E. 1-2 Δίας Σαραβαλίου
Καλάβρυτα 1-2 Αχιλλέας Καμαρών
3ος ΓΥΡΟΣ
Αστέρας Τσουκαλεΐκων 4-1 Αστήρ Τέμενης
Αχαιός Σαραβαλίου 1-3 Αιγείρας Ακράτας ΑΕ
Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 2-0 Ζαβλάνι
Αρόης Α.Ε. 1-3 Ηρακλής Πατρών
Δόξα Νιφορεΐκων 0-2 Δόξα Παραλίας
Διαγόρας Βραχνεΐκων 1-4 Πανμοβριακός Ριόλου
Φαραικός 2-1 Δάφνη Πατρών
Δίας Σαραβαλίου 1-2 Άρης Πατρών
Εθνικός Σαγεΐκων 0-5 Παναιγιάλειος
Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου 0-6 Πάτραι Α.Π.Σ.
Νίκη Προαστείου 4-1 Απόλλων Εγλυκάδος
Αστέρας Μιντιλογλίου 0-5 Θύελλα Πατρών
Αχαΐκή 1-0 Εθνικός Πολύτεκνος
Κώστας Δαβουρλής 92 - Παναχαϊκή Γ.Ε. Πατρών
Αχιλλέας Καμαρών 0-2 Πήγασος Μπεγουλακίου
Λιμνοχώρι 1-4 Ατρόμητος Πατρών
4ος ΓΥΡΟΣ (Φάση των 16)
Κεραυνός Aγ. B. – Θύελλα Π. 0-2
Ατρόμητος – Πήγασος 3-0
Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας 8-9
Πάτραι –Αχαϊκή 5-3
Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή 0-1
Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος 0-2
Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών 4-1
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Πρ. 1-4
5ος ΓΥΡΟΣ (Φάση των 8, 4-11/3)
25. Ατρόμητος - Νίκη Πρ.
26. Δόξα Παραλίας - Θύελλα Πατρών Π.
27. Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή
28. Πάτραι - Πανμοβριακός
6ος ΓΥΡΟΣ (Ημιτελικοί)
29. Νικητής ζευγαριού 26 Νικητής ζευγαριού 25
30. Νικητής ζευγαριού 28 – Νικητής ζευγαριού 27
7ος ΓΥΡΟΣ (Τελικός)
Νικητής ζευγαριού 30 – Νικητής ζευγαριού 29
Παναχαϊκή: Τα φετινά της αποτελέσματα
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ
Γ’ Εθνική 17 5-4-8 22-24
Κύπελλο Ερασ. 1 0-0-1 1-2
Κύπελλο ΕΠΣΑ 2 2-0-0 10-0
Σύνολο 20 7-4-9 33-26
Αν δεν ήταν το Κ'υπελλο ΕΠΣΑ θα μιλούσαμε για 5 νίκες σε 18 αγώνες...
