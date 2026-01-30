Τι έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες απέναντι στις 24 πρωταθλήτριες Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός, ξέχωρα από την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Τσάμπιονς Λιγκ (όπου θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν), πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας του, κερδίζοντας 2-1 στο Άμστερνταμ τον τετράκις πρωταθλητή Ευρώπης Άγιαξ.

Ο «Αίας» από την πλευρά του κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ, αφού ισοφάρισε την επίδοση της Πόρτο με τις περισσότερες εντός έδρας ήττες από ελληνική ομάδα, έχοντας στην κατοχή του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι Ολλανδοί και οι Πορτογάλοι έχουν από 3 ήττες στο σπίτι τους, αφού έχουν χάσει από δύο φορές από τον Παναθηναϊκό και από μία από τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, ο Άγιαξ μαζί με τη Γιουβέντους αποτελούν τις πιο συνηθισμένες αντιπάλους ελληνικών ομάδων, έχουν αντιμετωπίσει από 26 φορές τις εκπροσώπους της χώρας μας.

Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το Τσάμπιονς Λιγκ (παλιότερα Κύπελλο Πρωταθλητριών) είναι 24. Εξ αυτών οι 19 έχουν ηττηθεί, έστω μία φορά, από ελληνική ομάδα. Τις περισσότερες ήττες, από 7, έχουν υποστεί οι δύο μεγάλες της Πορτογαλίας, η Μπενφίκα και η Πόρτο.

Έξι ήττες, όλες στην Ελλάδα, έχει υποστεί ο Ερυθρός Αστέρας, έχοντας χάσει από όλες τις ομάδες του λεγόμενου «Big5». Στον αντίποδα οι ελληνικές ομάδες ηττήθηκαν και τις 7 φορές που επισκέφθηκαν το Βελιγράδι.

Από 5 ήττες μετρούν ο Άγιαξ, η Γιουβέντους (μία εντός από τον Ολυμπιακό) και η PSV Αϊντχόφεν.

Η Σέλτικ και η Άστον Βίλα είναι οι πρωταθλήτριες Ευρώπης που δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν ποτέ ελληνική ομάδα. Σε 4 ματς οι “Bhoys” μετρούν δύο ήττες και δύο ισοπαλίες, ενώ οι “Villans” έχασαν και τα δύο παιχνίδια, που έδωσαν, από τον Ολυμπιακό.

Αρνητικό απολογισμό με ελληνικές ομάδες έχει και η Ντόρτμουντ, με ήττα τόσο στην Ελλάδα, από τον Ολυμπιακό, όσο και στη Γερμανία, από τον ΠΑΟΚ.

Οι ήττες των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σημειώθηκαν σε ελληνικό έδαφος, ενώ η μία από τις δύο της Ίντερ, αλλά και αυτή του Αμβούργου, εντός έδρας, από τον Παναθηναϊκό.

Φυσικά, υπάρχουν και πρωταθλήτριες Ευρώπης που δεν ηττήθηκαν ποτέ από ελληνική ομάδα. Η Μπάγερν έχει παραχωρήσει μόλις 2 ισοπαλίες σε 13 αγώνες, στο δε Μόναχο δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμα ελληνική ομάδα.

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν δέχθηκε γκολ από ελληνική ομάδα σε 4 αγώνες, έφερε δε μόλις μία «λευκή» ισοπαλία, εκτός έδρας με τον Άρη.

Εξαιρετική είναι και η επίδοση της Παρί Σεν Ζερμέν. Η εν ενεργεία κάτοχος του ευρωπαϊκού τροπαίου κέρδισε και στις 4 επισκέψεις της στην Ελλάδα, μόνο η ΑΕΚ δε κατάφερε να της αποσπάσει «λευκή» ισοπαλία στη Γαλλία.

Αήττητη με ομάδες της χώρας μας είναι τόσο η Τσέλσι με 5 νίκες σε 7 αγώνες, όσο και η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία κέρδισε και τους 2 αγώνες που έδωσε με την ΑΕΚ.

Οι ελληνικές ομάδες μετρούν συνολικά 57 νίκες σε 262 αγώνες απέναντι σε εκείνες που έχουν αναδειχθεί πρωταθλήτριες Ευρώπης. Δεν τις λες και λίγες.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι 24 αντίπαλοι - πρωταθλήτριες Ευρώπης με βάση τον αριθμό των αγώνων που ήρθαν αντιμέτωπες με τις ελληνικές ομάδες (από τους περισσότερους στους λιγότερους) και οι οι συνολικές νίκες κάθε ελληνικής ομάδας και πως καταμερίζονται με βάση την έδρα (νίκες εντός, νίκες εκτός).

Σημείωση: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχουν από 262 ευρωπαϊκά ματς, με 102 και 87 νίκες αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός έχει 374 αγ (148 ν.) και ο ΠΑΟ 331 (117 ν.)

* Από κοπιώδη έρευνα του αθλητικού συντάκτη και ιστορικού ερευνητή, Γρηγόρη Δημακάκου.