ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ για το αντίο της Τούμπας στα «αετόπουλα»

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 4-1 τον Πανσερραϊκό για την 19η αγωνιστική της Super League, όμως το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Η Τούμπα χθες αποχαιρέτησε τα 7 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στη Γαλλία για το Λυών – ΠΑΟΚ.

Πολλή ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό, οι φίλοι του «δικέφαλου» φώναξαν βροντερό παρών για να αποτίσουν φόρο τιμής στα 7 αετόπουλα…

Οι παίκτες και οι προπονητές των δύο ομάδων κατευθύνθηκαν προς τη θύρα των οργανωμένων οπαδών για να αφήσουν τα στεφάνια στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών, ενώ όπως και σε κάθε παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα. Το βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από όσα έγιναν χθες στην Τούμπα ραγίζει καρδιές…

Δείτε παρακάτω το συγκινητικό βίντεο από την πιο... βαριά Τούμπα όλων των εποχών: