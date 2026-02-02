Back to Top
Πέλοπας Πατρών: Λαμπρή εκδήλωση!

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα της θα κόψει την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου (7μ.μ.) ο Πέλοπας Πατρών στην αίθουσα Αλέκα Σιούλη στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο σε μια εκδήλωση που προετοιμάζεται με κάθε λεπτομέρεια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και βραβεύσεις αθλητών του Πέλοπα, αλλά και διαφόρων προσωπικοτήτων, που διακρίθηκαν μέσα στο 2025, καθώς επίσης και χορηγών-υποστηρικτών του Συλλόγου.

