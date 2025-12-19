Σπουδαία παιχνίδια στην πρεμιέρα του πανελληνίου πυγμαχικού πρωταθλήματος στην Πατρα

Με σπουδαίες αναμετρήσεις ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο της Αλεξιώτισσας στην Πάτρα το πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας ανδρών γυναικών.

Τα πρώτα μετάλλια της Αχαΐας είναι γεγονός.

Αναλυτικά:

ΑΝΔΡΕΣ

- Πλάτων Καλλιμάνης (ΕΑΠ - 50κ.). Βye, bye, bye, Κυριακή Τελικό.

- Μάριος Παπαδόπουλος (ΕΑΠ - 55κ.). Βye, νίκη, Σάββατο στους «4».

- Κωνσταντίνος Ευγενόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 55κ.). Βye, ήττα. Στους «8».

- Βασίλης Τσιρικλός (ΠΑΟ - 60κ.). Βye, Παρασκευή στους «8».

- Γιώργος Πλέας (Παναχαϊκή - 60κ.). Βye, Παρασκευή στους «8».

- Δημήτρης Νικολάου (Τόφαλος - 65κ.). Νίκη. Παρασκευή στους «8».

- Ανδρέας Παπαϊωάννου (Παναχαϊκή - 65κ.). Νίκη. Παρασκευή στους «8».

- Χρήστος Καφρίτσας (ΠΑΟ - 70κ.). Νίκη. Παρασκευή στους «8».

- Γιώργος Κωστόπουλος (Τόφαλος - 70κ.). Ήττα. Στους «16».

- Δήμος Ασημακόπουλος (ΠΑΟ - 70κ.). Bye, Παρασκευή στους «8».

- Χρήστος Ραυτογιάννης (ΑΕΚ - 75κ.). Ήττα. Στους «16».

- Γιώργος Αλεξίου (Λεωνίδας Αιγίου - 90κ.). Βye, ήττα. Στους «8».

- Αντώνης Αγγελόπουλος (Παναθηναϊκός - 90κ.). Βye, bye, Σάββατο στους «4».

- Κωνσταντίνος Κουνινιώτης (Λεωνίδας Αιγίου +90κ.). Bye. Παρασκευή στους «8».

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

- Αντωνία Γιαννακοπούλου (Παναχαϊκή - 54κ.). Βye, Σάββατο στους «4».

- Σοφία Μέμου (Αμυνα - 57κ.). Νίκη, Σάββατο στους «8».

- Βούλα Λαζανά (Fight Club - 80+κ.) Δεν υπήρξε αντίπαλος.

* Προπονητές τους είναι: Γιάννης Χαζαπης (ΕΑΠ), Χρήστος Κλαμπανάς (ΕΑΠ), Αντώνης Τσινάκης (Λεωνίδας Αιγίου), Νίκος Πλέας (Παναχαϊκή), Μάκης Συναδινός (Τόφαλος), Δημήτρης Αθανασίου (Fight Club) και Λάμπρος Μιχαλόπουλος.