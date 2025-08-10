Έλαμψε το Αίγιο στους 57ους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες * Η προϊστορία της Αχαΐας- ΦΩΤΟ

Ραφαηλία Καραγκούνια (Αθηνόδωρος) 7η με την 4Χ100μ., 8η στα 400μ. το 2025 στο Ταλίν της Εσθονίας.

Βασίλης Θεοφυλαχτόπουλος (Αθηνόδωρος) 9ος στη σφαίρα το 2025 στο Ταλίν της Εσθονίας.

Παναγιώτα - Ίρις Ευσταθιάδη (Αθηνόδωρος) 7η με την 4Χ100μ. 14η στο ύψος το 2025 στο Ταλίν της Εσθονίας.

Βασιλική Βασιλακοπούλου (Αθηνόδωρος) 8η στη σφαίρα το 2025 στο Ταλίν της Εσθονίας.

Διαμαντής Πέτρου (Αθηνόδωρος) 20ός στα 400μ. το 2025 στο Ταλίν της Εσθονίας.

Χρύσα Φλωράκη (Αθηνόδωρος) 7η με την 4Χ100μ. 19η στα 80μ. εμπ. το 2025 στο Ταλίν της Εσθονίας.

Νεφέλη Κιτσάτη (Αθηνόδωρος) 7η με την 4Χ100μ. 22η στα 800μ. το 2025 στο Ταλίν της Εσθονίας.

Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης (Αθηνόδωρος) 8ος στο ακόντιο το 2025 στο Ταλίν της Εσθονίας.

Ολα τα αποτελέσματα:

57οι Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες Πόλεων

Κοντά τους πάντα οι προπονητές τους στον Αθηνόδωρο Αιγίου , Στράτος Κακαβάνης, Σοφία Τρίγκα, και από τον Δήμο, ο Χρήστος Τσερεντζούλιας , αρχηγός αποστολής.

Και μάλιστα με σημαιοφόρο την Ραφαηλια Καραγκουνια που κρατούσε ψηλά την ελληνική σημαία και αμέσως μετά η σημαία του Δήμου Αιγιαλείας και του Ανδρέα Λόντου που την κρατούσαν η Νεφέλη Κιτσατη, η Χρύσα Φλωράκη, ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης και ο Διαμαντής Πέτρου, ακολουθουμενοι από την Βασιλική Βασιλακοπουλου, την Ίρις Ευστρατιαδη και τον Βασίλη Θεοφυλαχτοπουλο.

Πρώτη παρέλασε στην τελετή έναρξης των 57ων International Children's Games Tallinn 2025, από τις 8 ομάδες - πόλεις της Ελλάδας, η ομάδα του Αιγίου !

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Από το 1968

Nάντια Γιαννοπούλου (Ολυμπιάδα) 1η στα 4Χ100μ. το 2001 στο Σαμπατέλι της Ουγγαρίας.

Γιάννα Γιάνναρη (Προμηθέας) 1η στα 4Χ100μ. το 2001 στο Σαμπατέλι της Ουγγαρίας.

Δήμητρα Πίγκου (Παναχαϊκή) 1η στα 4Χ100μ. το 2001 στο Σαμπατέλι της Ουγγαρίας.

Παναγιώτα Κουκουζέλη (Έσπερος) 1η στα 4Χ100μ. το 2001 στο Σαμπατέλι της Ουγγαρίας.

Στράτος Διαμαντιδάκης (Ολυμπιάδα) 2ος στο ύψος το 2001 στο Σαμπατέλι της Ουγγαρίας.

Στράτος Διαμαντιδάκης (Ολυμπιάδα) 2ος στα 4Χ100μ. το 2001 στο Σαμπατέλι της Ουγγαρίας.

Γιάννης Παπανικολάου (Προμηθέας) 2ος στα 4Χ100μ. το 2001 στο Σαμπατέλι της Ουγγαρίας.

Θανάσης Ανδριόπουλος (Πατραϊκή) 2ος στα 4Χ100μ. το 2001 στο Σαμπατέλι της Ουγγαρίας.

Διαμαντής Τεγκελίδης (Προμηθέας) 2ος στα 4Χ100μ. το 2001 στο Σαμπατέλι της Ουγγαρίας.

Μιχάλης Σπυράτος (Προμηθέας) 1ος στα 1.500μ. το 2001 στο Σαμπατέλι της Ουγγαρίας.

Ελένη Λάβδα (Παναχαϊκή) 2η στην 4η προκριματική σειρά στα 4Χ100μ. το 2002 στο Πλοκ της Πολωνίας.

Θεοδώρα Βασιλοπούλου (Παναχαϊκή) 2η στην 4η προκριματική σειρά στα 4Χ100μ. το 2002 στο Πλοκ της Πολωνίας.

Εφη Μαμασιούλα (Έσπερος) 2η στην 4η προκριματική σειρά στα 4Χ100μ. το 2002 στο Πλοκ της Πολωνίας.

Ελένη Τρίγκα (Παναχαϊκή) 2η στην 4η προκριματική σειρά στα 4Χ100μ. το 2002 στο Πλοκ της Πολωνίας.

Kατερίνα Αλαμπασύνη (Έσπερος) 4η στα 800μ. το 2002 στο Πλοκ της Πολωνίας.

Γεωργία Ντάβλα (Έσπερος) ; το 2002 στο ; στο Πλοκ της Πολωνίας.

Διαμαντής (Προμηθέας) ; το 2002 στο ; στο Πλοκ της Πολωνίας.

Στέλιος Βενέρης (Παναχαϊκή) 7ος στα 100μ. το 2003 στην Πάτρα.

Άγγελος Αντωνόπουλος (Παναχαϊκή) 8ος στα 400μ. το 2003 στην Πάτρα.

Βασίλης Μάλκας (Προμηθέας) ; το 2003 στο ; στην Πάτρα.

Γιώργος Σπετσέρης (Παναχαϊκή) 4ος στα 1.500μ. το 2003 στην Πάτρα.

Μάριος - Λεονάρντο Καπλανάι (Γαλήνη) 2ος στη σφαιροβολία το 2003 στην Πάτρα.

Κατερίνα Αλαμπασύνη (Έσπερος) 23η στα 800μ. το 2003 στην Πάτρα

Kωνσταντίνα Καραχασάνη (Ολυμπιάδα) 4η στα 100μ. το 2003 στην Πάτρα.

Αντιγόνη Μαντούκα (Έσπερος) ; το 2003 στο ; στην Πάτρα.

Εφη Μαμασιούλα (Έσπερος) 3η στο ύψος το 2003 στην Πάτρα.

Αναστασία Βέρρα (Πατραϊκή) 3η στη σφαιροβολία το 2003 στην Πάτρα.

Ανδρέας Θύμιος (Πατραϊκή) 3ος στο ύψος το 2003 στην Πάτρα.

Ευγενία Χατζηχαραλάμπους (Ολυμπιάδα) 3η στο μήκος το 2003 στην Πάτρα.

Ιωάννα Κιούση (Προμηθέας) το 2003 στην Πάτρα.

Ευγενία Χατζηχαραλάμπους (Ολυμπιάδα) 1η στο μήκος το 2005 στο Κόβεντρι της Αγγλίας.

Aρης Ανδρικόπουλος (Πατραϊκή) 9ος στα 100μ. το 2005 στο Κόβεντρι της Αγγλίας.

Μαλβίνα Κυπραίου (Έσπερος) 13η στα 800μ. το 2005 στο Κόβεντρι της Αγγλίας.

Φώτης Παπασωτηρακόπουλος (Πατραϊκή) 13ος στο μήκος το 2005 στο Κόβεντρι της Αγγλίας.

Aνδριάνα Ρασσιά (Παναχαϊκή) ; στα 100μ. το 2005 στο Κόβεντρι της Αγγλίας.

Νίκος Θανόπουλος (Πατραϊκή) ; στα 1.500μ. το 2005 στο Κόβεντρι της Αγγλίας.

Ευγενία Χατζηχαραλάμπους (Ολυμπιάδα) άκυρη στο ύψος το 2005 στο Κόβεντρι της Αγγλίας.

Χρήστος Ξενοπανάγος (Ολυμπιάδα) 5ος στα 1.500μ. το 2007 στο Ρέκιαβικ της Ισλανδίας.

Αλέξανδρος Κυδωνιάτης (Πέλοπας) 13ος στα 100μ. το 2007 στο Ρέκιαβικ της Ισλανδίας.

Χριστιάνα Παπαλεξοπούλου (Ολυμπιάδα) εκτός 8άδας στα 800μ. το 2008 στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ.

Φωτεινή Ντεντοπούλου (Παναχαϊκή) εκτός 8άδας στο μήκος το 2008 στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ.

Φωτεινή Ντεντοπούλου (Παναχαϊκή) εκτός 8άδας στα 100μ. το 2008 στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ.

Μαρία Γρανίτσα (Παναχαϊκή) 10η στα 400μ. το 2008 στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ.

Κατερίνα Κυριακοπούλου (Παναχαϊκή) 5η στο ύψος το 2008 στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ.

Πάρης Αμασιάδης (Ολυμπιάδα) 19ος στα 100μ. το 2009 στην Αθήνα.

Μάριος Γιαννακόπουλος (Παναχαϊκή) 9ος στη σφαιροβολία το 2009 στην Αθήνα.

Γιάννης Γκούβρας (Κούρος) 4ος στο ύψος το 2009 στην Αθήνα.

Γιάννης Γκούβρας (Κούρος) 7ος στο ύψος το 2010 στο Μανάμα του Μπαχρέιν.

Ηλίας Πανίτσας (Πατραϊκή) 25ος στα 100μ. το 2010 στο Μανάμα του Μπαχρέιν.

Αλεξάνδρα Λινάρδου (Πατραϊκή) ; στο ύψος το 2010 στο Μανάμα του Μπαχρέιν.

Βασιλίνα Ροδοπούλου (Παναχαϊκή) ; στο μήκος το 2010 στο Μανάμα του Μπαχρέιν.

Νάνσυ Παναγοπούλου (Παναχαϊκή) 8η στα 100μ. το 2011 στο Λαναρκσάιρ της Σκοτίας.

Νάνσυ Παναγοπούλου (Παναχαϊκή) 3η στα 4Χ100μ. το 2011 στο Λαναρκσάιρ της Σκοτίας.

Νίκη Καπερώνη (Παναχαϊκή) 3η στα 4Χ100μ. το 2011 στο Λαναρκσάιρ της Σκοτίας.

Ασημίνα Γιάχου (Παναχαϊκή) 3η στα 4Χ100μ. το 2011 στο Λαναρκσάιρ της Σκοτίας.

Δέσποινα Μουρτά (Ολυμπιάδα) 3η στα 4Χ100μ. το 2011 στο Λαναρκσάιρ της Σκοτίας.

Δέσποινα Μουρτά (Ολυμπιάδα) 3η στα 800μ. το 2011 στο Λαναρκσάιρ της Σκοτίας.

Πολυξένη Νάσιου (Πατραϊκή) 9η στη σφαιροβολία το 2013 στο Ουίντσορ του Καναδά.

Βασιλική Κυδωνιάτη (Πέλοπας) 15η στα 800μ. το 2013 στο Ουίντσορ του Καναδά.

Χριστίνα Ευστρατίου (Παναχαϊκή) 9η στα 100μ. το 2013 στο Ουίντσορ του Καναδά.

Μαρία Παπαβασιλοπούλου (Ολυμπιάδα) 16η στα 100μ. το 2013 στο Ουίντσορ του Καναδά.

Μαρία Παπαβασιλοπούλου (Ολυμπιάδα) 20ή στο μήκος το 2013 στο Ουίντσορ του Καναδά.

Χριστίνα Ευστρατίου (Παναχαϊκή) 13η στα 100μ. το 2014 στο Λέικ Μακουάιρ της Αυστραλίας.

Ανδριάνα Νεοφύτου (Παναχαϊκή) 30ή στα 100μ. το 2014 στο Λέικ Μακουάιρ της Αυστραλίας.

Μάριος Ρηγάτος (Παναχαϊκή) 10ος στα 100μ. το 2015 στο Αλκμααρ της Ολλανδίας.

Μύριαμ - Σοφία Λυρή (Πέλοπας) 23η στα 800μ. το 2015 στο Αλκμααρ της Ολλανδίας.

Νικολίτσα Αναγνωπούλου (Πατραϊκή) δεν αγωνίστηκε στο ύψος το 2015 στο Άλκμααρ της Ολλανδίας.

Νικολίτσα Αναγνωπούλου (Πατραϊκή) 21η στο μήκος το 2015 στο Άλκμααρ της Ολλανδίας.

Αλέξανδρος Παπανδρεόπουλος (Κούρος) 11ος στο ύψος το 2015 στο Άλκμααρ της Ολλανδίας.

Μαρία Κόκα (Παναχαϊκή) 8η στα 400μ. το 2017 στο Κάουνας της Λιθουανίας.

Ιωσήφ Ορφανόπουλος (Ολυμπιάδα) 28ος στα 1.500μ. το 2017 στο Κάουνας της Λιθουανίας.

Ελισάβετ Λάγιου (Ολυμπιάδα) 28η στα 400μ. το 2017 στο Κάουνας της Λιθουανίας.

Μαριάνα Κολλιοπούλου (Ολυμπιάδα) 69η στα 100μ. το 2017 στο Κάουνας της Λιθουανίας.

Κατερίνα Βομπύρη (Κούρος) 23η στο ύψος το 2017 στο Κάουνας της Λιθουανίας.

Δημήτρης Μύταρης (Κούρος) 15ος στο ύψος το 2017 στο Κάουνας της Λιθουανίας.

Ειρήνη Τάνταρου (Άκρος) 6η στα 800 το 2022 στο Κόβεντρι της Αγγλίας.

Φίλιππος Χριστόπουλος (Αρίων) 4ος στα 1.500μ. το 2022 στο Κόβεντρι της Αγγλίας.

Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) 1η στα 800μ. το 2022 στο Κόβεντρι της Αγγλίας.

Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (Ολυμπιάδα) 6ος στα 4Χ100μ., 14ος 100μ. το 2022 στο Κόβεντρι της Αγγλίας.

Ισαβέλλα - Μαρία Αναγνωστοπούλου (Κούρος) 6η στα 4Χ100μ., 39η στα 100μ. το 2022 στο Κόβεντρι της Αγγλίας.

Ασημούλα Καρλή - Κένεντι (Έσπερος) 6η στα 4Χ100μ., 26η στα 100μ. το 2022 στο Κόβεντρι της Αγγλίας.

Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων) 1ος στο μήκος, 6ος στα 4Χ100μ., το 2022 στο Κόβεντρι της Αγγλίας.