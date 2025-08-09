Back to Top
Η Παναχαϊκή ανακοινώνει νεαρούς παίκτες * Νέος βοηθός προπονητή

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Niko Γιαννόπουλο, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας για το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής!

"Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα!" αναφέρεται σχετικά.

*Η Παναχαϊκή ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Παύλο Γεράνιο, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του Συνεργάτη Προπονητή της ομάδας!

