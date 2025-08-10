35ο Ράλι Ιονίου 2025: Από την Λευκάδα στον Αστακό η 2η ιστιοδρομία- ΦΩΤΟ

Στην Λυγιά Λευκάδας, δόθηκε η εκκίνηση της 2ης ιστιοδρομίας του 35ου Ράλι Ιονίο που διοργανώνει ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, στις 11 το πρωί της Πέμπτης 7 Αυγούστου, με την συμμετοχή 43 σκαφών, από τα οποία τερμάτισαν 37 με συμμετοχές και από Λιθουανία, Αγγλία, Γαλλία, Τσεχοσλοβακία και Πολωνία.

Ο άνεμος έπνεε από 290 μοίρες με ένταση 11 μιλίων και τα σκάφη έφυγαν πρίμα νότια με μπαλόνια, γεμίζοντας το γαλάζιο της θάλασσας με όλα τα χρώματα του κόσμου, αφού τα μπαλόνια είναι πολύχρωμα.

Πλησιάζοντας το φανάρι του Μεγανήσίου, υπήρξε πτώση της έντασης του ανέμου, με αποτέλεσμα τα σκάφη να περιμένουν τον άνεμο να δυναμώσει, ο οποίος τελικά δεν άργησε να έρθει.

Με ένταση από 12 έως και 25 μίλια και παραπλέοντας από τα όμορφα νησιά του Καλάμου, Καστού, Φορμίκουλας, Μεγανησίου, Άτοκου και Καλογήρου τα σκάφη μπήκαν στον όμορφο κόλπο του Αστακού όπου και τερμάτισαν.

Την γραμμή τερματισμού έκοψε το σκάφος «BIDURICK», ώρα 16:45:40 με κυβερνήτη τον Philip Corbett και πλήρωμα τον Στέλιο Πανσεληνά, Ελευθέριο Νικολάου και Δανάη Μπιτσιώρη.

Τα αποτελέσματα της 2ης ιστιοδρομίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

Στην κατηγορία ORC Α, 1η θέση το σκάφος «BIDOURICK», 2η θέση «DESPLYANA», 3η θέση το σκάφος «COCOBILL II».

Στην κατηγορία ORC B 1η θέση το σκάφος «TOLMI», 2η θέση «FORMION», 3η θέση το σκάφος «AELIA».

Και στην κατηγορία ORC C 1η θέση «PITHEAS», 2η θέση το σκάφος «GLAFKI II» και στην 3η θέση το σκάφος «ALITAKI».

Την εκδήλωση διοργάνωσε το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου, η Δημοτική Αρχή του όμορφου και γραφικού Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.

Μέγας χορηγός ΙΟΠατρών, Super Cargo!