4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Ιστορία πέντε δεκαετιών

Αντιστροφη μέτρηση για τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας Φάνης Τσιμιγκάτος που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 με την οργανωτική σφραγίδα του Κούρου.

Η διοργάνωση Ημιμαραθωνίου στην Πάτρα ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του ΄80 με μπροστάρη τον ΣΔΥΠ και κάποια στιγμή αφιερώθηκε στον Φάνη Τσιμιγκάτο, έφτασε δε τον αριθμό των 36 - διοργάνωση τον Δεκέμβριο του 2018.

Ο 37ος Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος», το 2019, ματαιώθηκε καθώς σύμφωνα με τον ΣΔΥΠ «για λόγους που έχουν να κάνουν με εσωτερικά γραφειοκρατικά θέματα του Δήμου της Πάτρας, τα οποία καθυστέρησαν την έγκαιρη χρηματοδότηση του».

Λόγω της πανδημίας που ακολούθησε, δεν πραγματοποιήθηκε ούτε το 2020, ούτε το 2021.

Το 2022 όμως πραγματοποιήθηκε κανονικά, στις 15 Οκτωβρίου και μάλιστα με νέα ονομασία: «1ος νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Φάνης Τσιμιγκάτος 2022».

Στις 33 Οκτωβρίου 2023 ο Δήμος Πατρέων διοργάνωσε τον 38ο ημιμαραθώνιο Πάτρας: «2ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Πάτρα Φάνης Τσιμιγκάτος», ενώ φέτος θα διεξαχθεί ο 4ος στη σειρά και 39ος στο σύνολο.