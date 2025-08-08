Άνοιξαν οι εγγραφές για τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φ. Τσιμιγκάτος»

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση
Η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου «Φάνης Τσιμιγκάτος» ξεκίνησε, καθώς οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει.
Ο αγώνας που διοργανώνουν, ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Ομιλο Πάτρας «Κούρος», θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου με εκκίνηση και τερματισμό στο Νότιο Πάρκο. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, ενώ η διαδρομή της είναι επίσημη μετρημένη και πιστοποιημένη.
Και φέτος οι αποστάσεις είναι τρεις:
Ημιμαραθώνιος 21.097 μ. (γεννηθέντες 2007 και νωρίτερα).
Αγώνας δρόμου 5.000 μ. (γεννηθέντες 2013 και νωρίτερα).
Αγώνας δρόμου 1.000 μ. για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού (2014-2016) και ΑμεΑ.
Το βασικό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει:
– Αριθμό συμμετοχής (bib)
– Ηλεκτρονική χρονομέτρηση
– Αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού
Το ενισχυμένο πακέτο περιλαμβάνει:
– Ολα τα στοιχεία του Βασικού Πακέτου
– Αναμνηστικό τεχνικό μπλουζάκι της διοργάνωσης
Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει:
– Ολα τα στοιχεία του Ενισχυμένου Πακέτου
– Αναμνηστικά δώρα από χορηγούς της διοργάνωσης
Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://raceid.com/el/races/13932/about
Η διαδρομή του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας ξεκινάει από το Νότιο Πάρκο, συνεχίζει στην Ακτή Δυμαίων, αναστροφή στο ύψος της Πειραϊκής Πατραϊκής, είσοδος στο Νότιο Πάρκο στο ύψος της οδού Παπαφλέσσα , κατεύθυνση βόρεια παραλιακά , ιχθυόσκαλα, παλιό κτίριο Λιμενικού, παλιό λιμάνι, εμπορική ζώνη παλιού λιμανιού, αναστροφή στην Πλαζ και ξανά πίσω.
