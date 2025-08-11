4ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Το «δικό» μας αγώνισμα

Όπως και ο μαραθώνιος, έτσι και ο Ημιμαραθώνιος μπορούν να χαρακτηριστούν ως «πατρινά» αγωνίσματα, χάρη στους κατόχους των κορυφαίων επιδόσεων, που είναι Πατρινοί.

Ορισμένα στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζουμε:

* Όπως και στο μαραθώνιο, όπου είναι κάτοχοι του πανελληνίου ρεκόρ σε άνδρες και γυναίκες, ο Σπύρος Ανδριόπουλος και η Μαρία Πολύζου (αθλητές του Πάτραι και του Εσπέρου παλαιότερα), έτσι και στον ημιμαραθώνιο έχουν κορυφαίες επιδόσεις. Μάλιστα μέχρι το 2016 ήταν αμφότεροι κάτοχοι του πανελληνίου ρεκόρ και στον ημιμαραθώνιο. Τον Αύγουστο του 2016 στο Άμστερνταμ η Ουρανία Ρεμπούλη κατέρριψε με 1.11.52 το πανελλήνιο ρεκόρ της Πολύζου, που πλέον έχει τη 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα με 1.13.31 από το 1988 στην Ολλανδία.

* Το πανελλήνιο ρεκόρ του Σπύρου Ανδριόπουλου είναι 1.03.04 από τον Δεκέμβριο του 1988 στο Παλέρμο.

* Ανδριόπουλος και Πολύζου έχουν όπως εξυπακούεται και την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην Αχαΐα.

* Ιδού και τα πανελλήνια ρεκόρ τους στον μαραθώνιο: 2.12.04 Σπύρος Ανδριόπουλος (1988). 2.33.40.0 Μαρία Πολύζου (1998).

* Και οι δυο τους υπήρξαν πολλές φορές κάτοχοι του πανελληνίου ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο: Σπύρος Ανδριόπουλος με 1.03.08 το 1988 στο Μιλάνο.

* Η Μαρία Πολύζου: Με 1.19.50 το 1993 στην Πάτρα. Με 1.17.54 το 1995 στην Ρώμη. Με 1.17.38' το 1995 στο Τούρκου της Φινλανδίας. Με 1.16.09 το 1996 στη Λισαβόνα. Με 1.15.27 το 1996 στη Γαλλία. Με 1.15.07 στις 8/6/1997 στην Ολλανδία. Με 1.14.45 το 1998 στο Βερολίνο. Με 1.13.31 το 1998 στο Ελσεντε της Ολλανδίας.

* Η κορυφαία επίδοση ημιμαραθωνίου όλων των εποχών στην Αχαΐα, στην κατηγορία νέων ανδρών είναι: Κωνσταντίνος Ιατρόπουλος (Αθηνόδωρος) 1.14.38 το 2018.

* Αντίστοιχα στους εφήβους: Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος 1.37.0 (ρ.χ.) το 2012.

* Και τέλος στους παίδες: Σάββας Κραβαριώτης (Ολυμπιάδα) 1.37.25 (ρ.χ.) το 2012.

* Σε δύο ηλικιακές κατηγορίες βετεράνων το πανελλήνιο ρεκόρ είναι πατρινή υπόθεση: 35-39 ΕΤΩΝ, Σπύρος Ανδριόπουλος 1.04.49 το 1998 στο Μιλάνο.

* 45-49 ΕΤΩΝ: Κωνσταντίνα Στεφανοπούλου (Πέλοπας) 1.24'.54 το 2012 στην Αθήνα.

* Κλείνοντας να πούμε πως δύο είναι τα μετάλλια της Πάτρας στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου: 2015 1η Σοφία Ρήγα, 2012 1η Κωνσταντίνα Στεφανοπούλου.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου «Φάνης Τσιμιγκάτος» ξεκίνησε, καθώς οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ο αγώνας που διοργανώνουν, ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Ομιλο «Κούρος Πατρών», θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου με εκκίνηση και τερματισμό στο Νότιο Πάρκο

